L’omicidio di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) causerà diversi problemi a Marcia Sampaio (Trisha Fernández) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Nonostante siano Genoveva Salmerón (Clara Garrido) e Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melé) i veri responsabili della morte dell’ex istitutrice, la brasiliana verrà infatti arrestata dal commissario Aurelio Méndez (David García Intriago) quando verrà ritrovato accanto al cadavere della donna un fazzoletto con incise le sue iniziali.

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 17 aprile 2021

La complicata storyline che si verrà a creare riporterà così in scena anche il losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro). Vediamo insieme per quale motivo…

Una Vita, news: Felipe assume la difesa legale di Marcìa

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete che sarà Felipe Álvarez Hermoso (Marc Parejo) ad assumere la difesa legale della Sampaio. Senza consultare la futura moglie Genoveva, il borghese chiederà infatti con successo a “Santiago” il permesso di difendere Marcia e si impegnerà fin da subito per far si che la ragazza esca quanto prima dal carcere.

Tuttavia, Felipe dovrà presto fare i conti con una serie di prove che faranno sembrare la donna l’unica colpevole dell’assassinio di Ursula. Ad esempio, Mendez non riuscirà a trovare una bottega tessile dove l’accusata si sarà recata il pomeriggio dell’omicidio di Ursula e, come se non bastasse, gli farà intuire di essere in possesso di una prova compromettente nei confronti di Marcia.

Una Vita, spoiler: Velasco si fa avanti con Genoveva

In questa intricata situazione, come già abbiamo annunciato, si inserirà anche Velasco, contattato da Genoveva per farsi carico della difesa di Marcia. Una mossa che la “cattivona” cercherà di mettere in atto per evitare che Felipe difenda la Sampaio e si avvicini ulteriormente a lei. L’incontro con Javier si concluderà con una dichiarazione, dato che l’uomo farà presente alla Salmeron di non essere indenne al suo fascino e si dichiarerà disponibile, qualora lei lo volesse, a diventare il suo “terzo uomo”.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Velasco farà questa battuta quando Genoveva ribadirà di avere amato soltanto due uomini nella sua vita, ossia Samuel Alday (Juan Gareda) e Felipe, che l’avvocato non giudicherà all’altezza della donna “affascinante” che lei è. Insomma, il losco Javier si sarà preso una sorta di cotta per la Salmeron.

Una Vita, trame: Felipe non rinuncia alla difesa di Genoveva

Tutto ciò a quali risvolti porterà?

La risposta è semplice: vi anticipiamo che Felipe si renderà conto del fatto che Javier ha fatto visita a Genoveva, motivo per il quale andrà dalla donna per chiederle le dovute spiegazioni. In questo caso, lei non si lascerà intimidire e ammetterà di aver contattato Velasco affinché difendesse Marcia. Un discorso che Genoveva articolerà sostenendo che Javier ha già fatto uscire dal carcere diversi assassini, ragione per la quale saprà farsi valere anche con la Sampaio.

Ad ogni modo, Felipe non si farà convincere dalle spiegazioni di Genoveva e continuerà a persistere nella sua idea di difendere Marcia. La faccenda, insomma, si farà sempre più complicata… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole de Il segreto SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.