Santiago / Israel (Una vita)

A Una vita, non sarà soltanto l’omicidio di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) ad impensierire Israel Becerra (Aleix Melé).

Infatti, oltre a continuare a fingere di essere Santiago in accordo con la “moglie” Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), l’uomo avrà presto la certezza del fatto che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) aspetta un figlio da lui. Una svolta che deciderà di utilizzare a proprio vantaggio…

Una Vita, news: Genoveva confessa a Santiago di essere incinta!

Le anticipazioni segnalano che tutto si verificherà in seguito all’assassinio di Ursula, che verrà compiuto da Genoveva con la complicità di “Santiago”. Dopo aver premuto il grilletto, l’uomo pretenderà che la Salmeron gli consegni il denaro pattuito, in modo tale da fuggire in Brasile con Marcia, ma rifiuterà di accettare un assegno, sostenendo che in banca gli farebbero troppe domande per via della grossa cifra e finirebbero per sospettare di lui.

Per via dei tanti no che la sua interlocutrice gli rifilerà, Israel sembrerà quindi perdere la pazienza e minaccerà di uccidere Genoveva. Quest’ultima non avrà quindi altra scelta se non quella di confessare di essere incinta, motivo per cui il Becerra desisterà dal proposito di ucciderla ma farà fatica a credere che il figlio che la donna ha in grembo sia di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Una consapevolezza che lo spingerà ad alzare la posta in gioco…

Una Vita, spoiler: Santiago ricatta Genoveva!

Eh sì: vi anticipiamo che “Santiago” deciderà di bruciare l’assegno di Genoveva appena ritornerà a calle Acacias e non esiterà a presentarsi da lei per sfidarla apertamente e comunicarle che dirà a Felipe delle notti di passione che hanno trascorso insieme se non gli darà immediatamente il denaro in contanti. Un ricatto vero e proprio a cui la Salmeron deciderà di sottostare, anche se intimerà al Becerra di andare via subito dalla cittadina.

Un proposito che, a dire il vero, Israel intenderà davvero portare avanti, dato che organizzerà nei minimi dettagli la sua partenza con Marcia. E infatti quest’ultima si appresterà a salutare tutti i suoi amici, compresa Lolita (Rebeca Alemany), che le ha dato lavoro nella sua bottega di generi alimentari.

Una Vita, trame: Mendez sospetta che Genoveva sia coinvolta nella morte di Ursula

Contemporaneamente a tutto ciò, bisognerà però fare attenzione anche alle mosse del commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago), il quale sembrerà convincersi dell’ipotesi che Genoveva potrebbe essere immischiata nell’omicidio di Ursula.

Ad ogni modo, tale scenario sarà tutto da dimostrare, dato che la Salmeron si sarà procurata un finto alibi, organizzando un appuntamento a distanza ravvicinata con un’associazione benefica, dopo aver procurato la morte alla Dicenta.

In ogni caso, anche Felipe vacillerà nel credere alla sua fidanzata ma alla fine sceglierà di difenderla come avvocato dalle accuse di Mendez… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

