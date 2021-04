Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, l’arresto di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) per l’omicidio di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) farà andare su tutte le furie Santiago Becerra (Aleix Melè), il reale responsabile del crimine insieme a Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Tra i due alleati comincerà infatti ad innescarsi una pericolosa tensione, che terrà banco nella storyline che si verrà a creare…

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di venerdì 16 e sabato 17 aprile 2021

Una Vita, news: Santiago e Genoveva uccidono Ursula

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Ursula verrà attirata in una trappola mortale da Santiago e Genoveva; in seguito all’omicidio, il Becerra sembrerà inoltre disposto ad uccidere persino la Salmeron, ma desisterà dal suo intento appena l’interlocutrice gli dirà di essere in attesa di un figlio da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

A quel punto, l’uomo riunirà tutti i tasselli del puzzle e capirà che anche lui può essere il padre del bambino, motivo che lo spingerà a ricattare ulteriormente la dark lady, che si troverà costretta a dargli la somma pattuita in contati per concedergli di partire quanto prima in Brasile con Marcia.

Tuttavia qualcosa andrà storto nel giorno programmato dai due “sposini” per la partenza: visto che ritroverà un suo fazzoletto accanto al corpo di Ursula, il commissario Mendez (David Garcia Intriago) si presenterà infatti alla pensione di Servante (David V. Muro) e Fabiana (Inma Perez Quiros) e procederà con l’arresto della Sampaio, che nulla potrà fare per evitare di finire in prigione.

Una Vita, trame: Felipe diventa l’avvocato di Marcia!

Tutto questo a che cosa porterà? Il primo a preoccuparsi delle accuse ai danni di Marcia sarà Felipe, che chiederà con successo a Santiago di poter diventare l’avvocato della donna. Senza sforzarsi di sapere se la fidanzata Genoveva sia d’accordo o meno con il suo proposito, l’Alvarez Hermoso si presenterà quindi in commissariato e ordinerà a Mendez di non interrogare mai più la Sampaio senza la sua presenza.

Tra il commissario e il legale comincerà perciò ad incrinarsi la duratura amicizia, anche se pure lo stesso Mendez non parrà tanto convinto della colpevolezza dell’accusata (nonostante l’evidente prova a suo carico).

In tutta questa intricata situazione, bisognerà quindi osservare con attenzione anche le successive mosse di Santiago. Quest’ultimo sarà disposto a tutto pur di riavere al suo fianco Marcia, che lo avrà addirittura perdonato per averle nascosto di essere Israel, il gemello del defunto marito, mantenendo in piedi con i residenti di Acacias la sua falsa identità.

L’uomo non potrà fare a meno di pensare ad un coinvolgimento di Genoveva nell’arresto della sua amata, motivo che lo spingerà a presentarsi da lei con delle intenzioni minacciose…

Una Vita, spoiler: Santiago minaccia Genoveva con un coltello!

Nel bel mezzo della discussione che si verrà a creare, Santiago arriverà infatti a puntare un coltello alla gola di Genoveva, dichiarando di essere disposto ad ucciderla se non farà uscire quanto prima Marcia di prigione.

Da un lato Genoveva negherà il suo coinvolgimento nella questione (specificando che per lei sarebbe stato più comodo se Santiago fosse partito con la Sampaio in uno Stato lontanissimo da Acacias), dall’altro la stessa Salmeron si impegnerà a far leva sulle sue conoscenze per capire cosa effettivamente abbia portato Mendez ad arrestare Marcia.

Quel che è certo è che, almeno stavolta, Genoveva starà raccontando la verità, dato che non avrà davvero mosso un dito per compromettere la libertà di Marcia. Chi sarà dunque il vero colpevole? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole de Il segreto SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.