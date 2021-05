Quest’estate, per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful, Sheila Carter potrebbe rientrare sulla scena, a distanza di tre anni dalla sua ultima apparizione. Tornata a Los Angeles dopo anni, l’ex moglie di Eric Forrester aveva dimostrato non soltanto di essere viva (contrariamente alla presunta morte avvenuta anni fa nella soap opera Febbre D’Amore), ma aveva anche sostenuto di aver espiato il proprio passato criminale in prigione.

Beautiful: chi è SHEILA CARTER?

Non furono dati ulteriori dettagli su cosa le sia capitato durante la sua lunga assenza, ma Sheila sembrava decisa a riscattarsi agli occhi dei Forrester. Peccato che la sua ossessione per Eric abbia preso di nuovo il sopravvento e, sfruttando una rissa esplosa con Quinn Forrester, aveva ottenuto ospitalità presso la coppia, fingendo una condizione fisica più grave della realtà grazie alla complicità di un altro suo ex amore, James Warwick. Lo psichiatra agì sotto ricatto in quanto, grazie alla loro figlia in comune, Sheila era a conoscenza del fatto che l’uomo si fosse auto-prescritto illecitamente degli antidolorifici dopo esserne diventato dipendente.

La recita comunque portò a poco e Sheila venne nuovamente bandita da Eric, che aveva inizialmente accettato di concederle il beneficio del dubbio dopo che lei gli aveva rivelato dell’attrazione proibita di Quinn nei confronti di Ridge (la stessa Sheila, peraltro, aveva anche evitato di denunciare Steffy quando quest’ultima, preoccupata per il nonno, aveva esploso un colpo di pistola che prese di striscio la Carter).

Per qualche tempo abbiamo visto Sheila impegnata in un lavoro lecito, ovvero quello di cameriera presso il ristorante Il Giardino, che le aveva consentito di spiare le vicende dei Forrester come una qualsiasi “regina del gossip”, arrivando ad essere per breve tempo una possibile sospettata nel caso del tentato omicidio di Bill Spencer.

Beautiful: KIMBERLIN BROWN è tornata sul set?

Decisa a fare di tutto per riscattarsi agli occhi di Ridge, Sheila avrebbe potuto sparare all’editore per accontentare il desiderio dello stilista di vedere morto colui che, all’epoca, riteneva si fosse approfittato di sua figlia Steffy. Quella, tuttavia, fu l’ultima volta che vedemmo la Carter. Da allora Sheila è rimasta a lavorare lì? Oppure le è successo qualcosa di diverso? Potremmo presto scoprirlo, almeno stando alla sua interprete Kimberlin Brown.

Pur mancando infatti una conferma ufficiale, l’attrice il 1° maggio ha postato su Instagram la foto di un pass per l’accesso agli studi della CBS, nello specifico in quello dove viene girato Beautiful, commentando di aver avuto una splendida giornata. Ma a fare cosa? A girare nuove scene?

Ciò appare piuttosto probabile ma, intanto, sui social le ipotesi sono già esplose. Sheila si inserirà nuovamente tra Eric e Quinn (il cui matrimonio è già a rischio alla luce della scappatella della Fuller con Carter Walton), oppure hanno ragione coloro che pensano che la donna possa essere la madre di John Finnegan, l’attuale futuro marito di Steffy Forrester?

Non sappiamo ancora niente del giovane medico, se non che la madre dovrebbe essere morta, almeno da quanto hanno lasciato intendere le sue parole quando, facendo la proposta di matrimonio a Steffy, le aveva regalato un anello appartenuto alla donna. In questo caso Sheila si troverebbe ad avere un nipote in seno alla famiglia Forrester, legandosi a loro per sempre. Steffy, inoltre, scoprirebbe di amare il figlio della donna che ha provocato l’assenza di sua madre Taylor per una buona parte della sua infanzia.

Le speculazioni, però, non finiscono qui: per alcuni Sheila potrebbe essere la vera mano responsabile della morte di Vincent Walker, reo di aver quasi scippato a Finn suo figlio, contraffacendo il test di paternità per farlo passare come figlio di Liam Spencer.

Come sempre dovremo aspettare un po’ per sapere se qualcuno ha indovinato la prossima svolta di Beautiful… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

