Tra le tante tragedie, almeno per Marta Solozabal (Laura Minguell) e Adolfo De Los Vivos (Adrian Pedraja) si prospetterà un futuro pieno di speranza. Nel corso dell’ultima puntata de Il Segreto, i due riusciranno infatti a fuggire insieme da Puente Viejo, lasciandosi alle spalle tutte le difficoltà che hanno dovuto affrontare nello sfortunato paesello…

Il Segreto, news: Rosa fa ricadere su Adolfo la colpa dell’omicidio di Ramon

La anticipazioni indicano che questa storyline inizierà nel momento in cui Rosa (Sara Sanz) incastrerà il marito Adolfo per l’omicidio di Ramon (Pablo Gomez-Pando), in realtà compiuto dalla madre Begoña (Blanca Oteyza). In seguito ad una segnalazione anonima della stessa Solozabal, il capitano Huertas (Carles Sanjaime) ritroverà quindi in una giacca del De Los Visos l’arma del delitto, motivo per cui sarà costretto ad emanare un mandato di arresto nei suoi riguardi.

Grazie però all’intervento di Ignacio (Manuel Regueiro), che chiederà immediatamente a Marta di andare a La Habana per metterlo sull’avviso, Adolfo riuscirà a nascondersi in un posto sicuro. Intanto i Solozabal scopriranno sia che è stata Rosa a denunciare il marito e sia che ha inscenato per mesi una gravidanza per costringerlo a sposarla.

Insomma, le menzogne della ragazza verranno alla luce, in una serie di situazioni di forte tensione…

Il Segreto, trame: Begoña e Rosa rinchiuse in un manicomio!

Se ci avete letto in precedenza, sapete già che, a questo punto della storia, Begoña convincerà Rosa del fatto che ha bisogno dell’aiuto di un team di specialisti, motivo per cui la inviterà a soggiornare per un periodo nella clinica in Austria dove lei stessa è stata curata.

Inizialmente, la giovane non opporrà alcun tipo di resistenza, salvo poi arrivare a puntare un coltello alla gola di Carolina (Berta Castañè) quando capirà che, in sua assenza, Marta e Adolfo intendono trasferirsi altrove per rifarsi una vita, tant’è che giurerà loro che prima o poi riuscirà a ritrovarli e ad ucciderli.

Tuttavia, Rosa non sarà l’unica a finire in manicomio: dato l’omicidio efferato di Ramon, Ignacio riterrà che anche Begoña non sia del tutto guarita dalla sua follia e le farà trovare pronte alcune valigie, sottolineando che anche lei soggiornerà nella struttura al fianco della loro figlia. Le due Solozabal lasceranno quindi Puente Viejo, ma ciò non sancirà la fine dei problemi per Adolfo…

Il Segreto, spoiler: Marta e Adolfo lasciano Puente Viejo

Per evitare che Begoña finisca al patibolo, senza ricevere il trattamento sanitario adeguato, Ignacio eviterà infatti che cadano le accuse sul genero Adolfo, ragione per la quale gli dirà che è necessario lasciare la cittadina prima che gli uomini della guardia civile possano rintracciarlo.

In questo modo, il marchesino saluterà la madre Isabel (Silvia Marsò) e il fratello Tomas (Alejandro Vergara) mentre Marta, che avrà scelto di accompagnarlo nel viaggio, farà altrettanto con tutti i Solozabal.

La fuga di Marta e Ramon sarà possibile anche grazie all’intervento del Capitan Huertas, il quale, certo dell’innocenza del De Los Visos, farà sapere ad Ignacio il nome dell’unico passaggio non sorvegliato dai suoi uomini. Così i due innamorati si congederanno dal pubblico della telenovela, con la speranza di essere finalmente felici lontani da Puente Viejo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

