Per mesi ha sopportato stoicamente ogni genere di umiliazione, ma – quando in gioco ci sarà la vita di suo figlio – tutto cambierà. Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Christoph Saalfeld (Dieter Bach) scoprirà infatti che Tim (Florian Frowein) rischia di morire per colpa di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). E a quel punto nulla potrà fermare la sua furia ed il suo dolore…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane rapisce Tim per ricattare Christoph

Ormai da tempo è chiaro che – per colpire Christoph – Ariane non si ferma di fronte a nulla, neppure all’omicidio. E così, dopo aver visto fallire i suoi tentativi di eliminare l’odiato nemico e distruggere il Fürstenhof, la perfida dark lady non esiterà a compiere un crimine gravissimo: rapire Tim!

Il piano della donna sarà tanto crudele quanto geniale: dal momento che non dispone più del proprio capitale, per poter pagare il riscatto Christoph sarà costretto a vendere le azioni del Fürstenhof che aveva tanto faticosamente riottenuto. Azioni che lei sarà ovviamente pronta a comprare. La Kalenberg scoprirà però di aver sottovalutato un fattore importante: il legame della famiglia.

Nonostante le incomprensioni passate, Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané) non potranno stare a guardare di fronte al dramma di Christoph, tanto da decidere di aiutarlo a mettere insieme il denaro necessario a pagare il riscatto senza dover vendere le sue quote ad Ariane.

Una beffa che a quest’ultima non andrà affatto giù…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph vede il video di Tim e ha un malore

Accecata dalla rabbia per il fallimento del suo piano di mettere le mani sulle azioni di Saalfeld, la Kalenberg deciderà infatti di “vendicarsi” non liberando Tim dopo. E così, dopo aver versato i due milioni di euro richiesti dai rapitori, Christoph attenderà invano di riabbracciare suo figlio…

Nel frattempo per quest’ultimo le cose inizieranno a complicarsi: non potendo assumere le sue medicine, Tim inizierà infatti a presentare i sintomi di una malattia cronica di cui soffre fin da bambino. Ebbene, la situazione precipiterà velocemente, tanto che il ragazzo cadrà in uno stato comatoso a causa della febbre altissima. Una situazione che Ariane non si lascerà sfuggire…

Pur di vedere Christoph soffrire, la donna gli farà infatti recapitare un video che mostra Tim in condizioni ormai critiche. Come prevedibile, il filmato sarà un durissimo colpo per l’uomo, che – fuori di sé per il dolore e la preoccupazione – perderà i sensi di fronte di fronte ad una preoccupatissima Selina (Katja Rosin).

Il malore di Saalfeld avrà conseguenze? E, soprattutto, Tim verrà liberato prima che per lui sia troppo tardi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

