Rischierà di finire in tragedia la guerra tra Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Dopo aver quasi fatto saltare in aria il Fürstenhof pur di colpire l’odiato nemico, nelle puntate italiane di Tempesta d’amore la perfida dark lady rincarerà la dose, arrivando a mettere in pericolo una vittima innocente.

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Lucy non riesce a salvare la sua famiglia! E Joell…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane rapisce Tim

Da mesi ormai Ariane ha dimostrato di essere pronta a tutto pur di consumare la propria vendetta contro Christoph… omicidio incluso! Dopo aver crudelmente assassinato l’ex marito Karl (Stephan Schäfer), la perfida dark lady ha addirittura messo una bomba al Fürstenhof pur di distruggere definitivamente l’odiato nemico. Un gesto estremo che le si è però ritorto contro…

Come sappiamo, infatti, i Saalfeld non solo hanno sventato l’attentato, ma si sono anche procurati delle prove con cui ricattare la Kalenberg, costringendola a cedere loro parte delle sue quote dell’hotel. Per la donna si è dunque trattato di un duro colpo che non ha fatto che accrescere la sua rabbia.

Determinata a prendersi la sua rivincita e annientare Christoph una volta per tutte, Ariane ordirà così un nuovo crudele piano: rapire Tim per costringere Christoph a vendere le proprie quote pur di poter pagare il riscatto. Le cose, però, non andranno secondo i piani…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane non libera Tim dopo il pagamento del riscatto

Disposto a tutto pur mettere insieme i due milioni di euro richiesti dai rapitori in cambio del rilascio di suo figlio, Christoph sarà pronto a vendere le azioni del suo amato Fürstenhof… a tutti ma non ad Ariane! Quando quest’ultima si offrirà di acquistare le sue quote, infatti, l’uomo rifiuterà sdegnato preferendo piuttosto rivolgersi agli altri Saalfeld.

Ebbene, proprio grazia all’aiuto di Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané), Christoph riuscirà ad ottenere il denaro necessario per pagare il riscatto senza dover consegnare l’hotel ad Ariane. L’uomo porterà dunque i soldi al luogo fissato dai rapitori per lo scambio e atterrà con impazienza il rilascio del figlio. Lo attende però una terribile delusione…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Furiosa per il fallimento del suo piano, infatti, la Kalenberg deciderà di non liberare Tim, preferendo lasciarlo morire nella sua prigione: dopotutto quale punizione potrebbe essere migliore per Christoph se non farlo vivere con la consapevolezza che suo figlio è morto per causa sua?

Riuscirà Tim a liberarsi prima che sia troppo tardi oppure sarà questa la sua fine? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.