Tutto sta per cambiare in quel del Fürstenhof. Dopo mesi di “dominio assoluto” da parte di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore un nuovo personaggio stravolgerà gli equilibri di potere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik conosce Ariane

È un periodo pieno di novità per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Dopo l’ingresso in scena di coloro che sono destinati a diventare i nuovi protagonisti della soap, un altro personaggio è infatti entrato a far parte del cast di Sturm der Liebe: Erik Vogt (Sven Waasner).

Fratello maggiore di Florian (Arne Löber), l’uomo è in realtà molto diverso dal consanguineo: avido e privo di scrupoli, ha manipolato Florian affinché quest’ultimo cercasse lavoro al Fürstenhof, per poi raggiungerlo pochi giorni dopo. Appena arrivato, Erik tenterà la sorte scommettendo nel torneo di polo organizzato da Tim (Florian Frowein). Qualcosa, però, andrà storto…

Come vi abbiamo anticipato, Saalfeld si allontanerà infatti improvvisamente per mettersi alla ricerca di Franzi (Léa Wegmann), vittima di uno sfortunato incidente. Peccato che Vogt abbia puntato tutto ciò che possiede sulla vittoria della squadra di Tim nella prima partita. E così, furioso, Erik inseguirà il ragazzo per affrontarlo…

Ebbene, sarà in questo frangente che Erik si accorgerà che il giovane Saalfeld è pedinato da due tipi loschi e, dopo aver osservato Ariane (Viola Wedekind), si convincerà che dietro a tutto ci sia quest’ultima! Il risultato? Fuori di sé dalla rabbia, Vogt accuserà la donna di aver manipolato le scommesse, pretendendo che lei gli restituisca i soldi della puntata. La situazione, però, prenderà una piega inaspettata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik scopre il piano di Ariane

Nonostante un primo incontro a dir poco esplosivo, Erik capirà velocemente di doversi ingraziare Ariane se vuole sperare di venire assunto al Fürstenhof. E così, nella speranza di far colpo anche su di lei, prende le sue parti in uno scontro con Christoph (Dieter Bach).

Nel frattempo la dark lady avrà tutt’altro per la testa: decisa a far credere a Christoph che Karl (Stephan Schäfer) sia ancora vivo, effettuerà una finta chiamata al Fürstenhof imitando la voce dell’ex marito grazie all’uso di un software speciale. Purtroppo per Ariane, però, Erik ha visto tutto! L’uomo la denuncerà?

Ebbene, inizialmente Vogt farà credere alla Kalenberg di aver informato i Saalfeld del suo stratagemma, salvo poi svelare il proprio inganno e promettere alla donna di mantenere il suo segreto. Una strategia che pagherà! Estremamente colpita, Ariane assumerà infatti Erik come addetto alle pubbliche relazioni del Fürstenhof.

Sarà questo l’inizio di un’alleanza che porterà Vogt e la Kalenberg a formare una vera e propria coppia diabolica. Ben presto, però, Erik scoprirà che la sua alleata ha in mente un piano criminale con cui non vorrà avere nulla a che fare… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

