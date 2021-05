Conta di più l’amore per la propria fidanzata o la lealtà verso un fratello criminale? Sarà questo il dilemma di Florian Vogt (Arne Löber), il protagonista maschile della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore. Un dilemma che porterà il giovane uomo a cambiare più volte fronte con conseguenze inaspettate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Florian e Maja divisi dalle famiglie

Quando Florian Vogt e Maja von Thalheim (Christina Arends) si innamoreranno, nulla sembrerà poter intaccare il loro legame. Ben presto, però, sarà chiaro che la strada per la felicità sarà più tortuosa del previsto…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, infatti, verrà presto alla luce che il fratello di Florian – Erik Vogt (Sven Waasner) – ha rovinato la vita del padre di Maja – Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) – al punto da costringerlo a fingere la propria morte e sottoporsi ad un intervento chirurgico per risultare irriconoscibile.

E così, quando Cornelius arriverà al Fürstenhof per avere vendetta, i due protagonisti saranno costretti a scegliere da che parte stare…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Florian strappa una confessione ad Erik

La fedeltà nei confronti del fratello (verso cui ha un debito di riconoscenza fin dall’infanzia) porterà inizialmente Florian a proteggere Erik anche a costo di tradire la fiducia di Maja. Di conseguenza, i due protagonisti finiranno per lasciarsi, nonostante i sentimenti che lo legano siano più forti che mai.

E infatti la loro separazione non durerà a lungo…

Capendo di non poter perdere la sua amata, il giovane Vogt prenderà infatti una decisione inaspettata: aiuterà Maja e Cornelius ad incastrare Erik! Inutile dire che la ragazza sarà inizialmente scettica, ma dovrà presto ricredersi. Florian riuscirà infatti a spingere il fratello a confessare i propri crimini e registrerà l’intera conversazione.

Per Erik sarà dunque finita?

Ebbene, la risposta è no! Il dark man sfrutterà infatti abilmente la malattia di Ariane (Viola Wedekind) per ammorbidire il fratellino, convincendolo a non denunciarlo fino a che la donna sarà in vita. Quando Maja lo scoprirà, però, non la prenderà bene…

Riusciranno i due protagonisti a trovare un compromesso?

(Puntate 3596-3619, in onda in Germania dal 6 maggio all’11 giugno 2021)

