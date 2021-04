Amore e famiglia saranno sempre più inconciliabili per i protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore. Dopo essersi faticosamente ritrovati, Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) si troveranno a dover decidere se dare la priorità alla propria relazione o alle rispettive famiglie. Una decisione il cui esito sarà tutt’altro che scontato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

A poche settimane dal loro primo incontro Maja e Florian saranno già una coppia affiatatissima. Altrettanto velocemente, però, per loro arriveranno i problemi! I due protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore si ritroveranno infatti in una vera e propria guerra tra le rispettive famiglie. E presto verranno chiamati a scegliere da che parte stare…

Il padre di Maja – Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) – accuserà infatti il fratello di Florian – Erik Vogt (Sven Waasner) – di avergli distrutto la vita, incastrandolo per una truffa con cui non c’entra nulla. Nella speranza di poter smascherare il vero criminale, Cornelius è persino arrivato a simulare la sua stessa morte e poi sottoporsi ad una plastica facciale. Tutto, però, risulterà vano…

Nonostante tutte le prove sembrino puntare contro Erik, Florian continuerà infatti a proteggere il fratello, facendo infuriare sia la fidanzata sia soprattutto Cornelius. Esasperato, quest’ultimo tenterà dunque un gesto estremo per spingere Erik a confessare. Purtroppo, però, la situazione gli sfuggirà di mano, tanto che Vogt finirà in pericolo di vita. E a quel punto la rabbia di Florian esploderà!

Disperato per le condizioni dell’amato fratello, il ragazzo troncherà la sua relazione con Maja e metterà Cornelius di fronte ad un ultimatum: dovrà lasciare il Fürstenhof entro 48 ore, altrimenti la sua identità verrà rivelata!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Florian tradisce la fiducia di Maja e lei lo lascia

Inutile dire che Maja rimarrà sconvolta dalla decisione del suo amato, ma lui le dirà chiaramente di non vedere altra soluzione: se rimanesse insieme a lei, si troverebbe infatti a dover scegliere continuamente tra lei ed il fratello.

Nemmeno l’ultimatum di Florian potrà però impedire che il cerchio attorno ad Erik si stringa sempre di più. Decisi a liberarsi dell’uomo, Christoph (Dieter Bach) e Werner (Dirk Galuba) gli tenderanno infatti una trappola per smascherarlo come truffatore. Peccato solo che Vogt verrà avvisato…

Florian scoprirà infatti casualmente il piano dei Saalfeld, riuscendo ad allertare il fratello appena in tempo. A quel punto il ragazzo si scuserà con Maja per il proprio ultimatum e le chiederà una seconda chance. Chance che lei sarà felice di concedergli, almeno fino a quando non scoprirà che è stato lui a far saltare il piano per incastrare Erik!

Sconvolta dal tradimento di Florian, Maja chiuderà dunque i rapporti con lui: per colpa sua suo padre non potrà più smascherare i crimini di Erik e riabilitarsi agli occhi della giustizia e della società! E a quel punto Florian capirà che per riconquistare la donna che ama dovrà necessariamente schierarsi contro il fratello…

L’amore che lo lega alla von Thalheim sarà davvero forte al punto da spingerlo a tradire l’unico parente che gli rimane? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

(Puntate 3592-5, in onda in Germania dal 30 aprile al 5 maggio 2021)

