Ora che si sono ritrovati, nulla può più dividerli. Consapevole di aver trovato l’amore della sua vita, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Tim Saalfeld (Florian Frowein) deciderà di fare il grande passo chiedendo a Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) di diventare sua moglie. Il caso, però, farà di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Tim e Franzi pensano al loro futuro in Inghilterra

Dopo un tira e molla durato quasi un anno, da ormai qualche settimana Tim e Franzi si sono definitivamente ritrovati e nulla sembra poterli dividere. Consapevoli di essere anime gemelle, i due protagonisti sono infatti al settimo cielo per la felicità, tanto da aver iniziato a programmare la loro vita futura.

E così, quando il giovane Saalfeld ha ricevuto una straordinaria offerta di lavoro dall’Inghilterra, Franzi non solo si è detta pronta a rinunciare alla sua vita a Bichlheim per lui, ma lo ha anche convinto ad andare insieme a Londra per qualche giorno per valutare la possibilità di iniziarvi una nuova vita.

Il risultato? I due sono rimasti così entusiasti dalla loro fuga londinese… da decidere di trasferirvisi! Prima, però, Tim vorrà fare il grande passo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tim chiede a Franzi di sposarlo

Deciso a rendere indimenticabile il momento in cui chiederà alla sua amata di sposarlo, il giovane Saalfeld organizzerà nel bosco una sorpresa romantica per la fidanzata, invitando poi quest’ultima a raggiungerlo. Il destino, però, non sembrerà essere dalla sua parte…

Proprio quando starà per andare al misterioso appuntamento, infatti, Franzi avrà un piccolo incidente e cadrà nel lago di Bichlheim. Fortunatamente non si tratterà nulla di grave, a parte il fatto che la ragazza si ritroverà con capelli e vestiti fradici!

Non avendo tempo per cambiarsi, la Krummbiegl deciderà di raggiungere comunque il suo amato, ma un nuovo imprevisto la rallenterà di nuovo: la sua bicicletta, infatti, si romperà e la ragazza non avrà un telefono per chiedere aiuto.

Proprio quando tutto sembrerà perduto, però, accadrà qualcosa di quasi magico: Nero – l’amato cavallo di Tim – comparirà improvvisamente dal bosco e condurrà un’esterrefatta Franzi fino al luogo allestito dal padrone per la proposta di matrimonio.

Tim potrà dunque chiedere finalmente alla sua Franzi di sposarlo e, inutile dirlo, lei risponderà di “sì”! Al settimo cielo per la felicità, i due futuri sposi ignorano che un’ombra oscura incombe su di loro…

