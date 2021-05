Viene prima la famiglia o l’amore? È una domanda che quasi tutti almeno una volta ci siamo posti e che farà da filo conduttore nei mesi a venire. Se la diciassettesima stagione di Tempesta d’amore sarà quasi interamente incentrata su questo dilemma, nelle prossime puntate italiane anche Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann) si troverà a fare i conti con una scelta simile…

Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lucy vuole partire insieme a Joell

Dopo innumerevoli delusioni in amore, Lucy sembra finalmente aver trovato l’uomo giusto: Joell Wauters (Peter Lewys Preston). Nonostante qualche incomprensione iniziale, tra la ragazza ed il giovane scrittore di romanzi mystery è infatti scoppiato l’amore ed i due sono diventati inseparabili.

E così, a poche settimane dal loro primo incontro, Joell ha fatto alla fidanzatina una proposta inaspettata: seguirlo negli Stati Uniti per un tour di ben sei mesi! Inizialmente spiazzata dalla richiesta del suo amato, Lucy ha finito per decidere di buttarsi in questa avventura.

Proprio mentre stava organizzando la partenza, però, un arrivo improvviso ha cambiato tutto…

La giovane Ehrlinger troverà infatti di fronte suo padre Hieronymus (Werner Biermeier), che arriverà al Fürstenhof senza nessun preavviso. E non ci vorrà molto per capire il motivo di questa visita inaspettata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Joell parte e Lucy aiuta suo padre

L’uomo spiegherà infatti alla figlia di essere stato lasciato dalla moglie Mitzl e di essere disposto a tutto pur di riconquistare la sua amata. Il risultato? Non sentendosela di lasciare solo il padre in un momento così difficile, Lucy non solo non seguirà il fidanzato in America, ma deciderà di tentare l’impossibile per salvare il matrimonio dei genitori.

E così, mentre Joell partirà da solo per gli Stati Uniti, la ragazza cercherà un modo per convincere la madre a tornare dal marito.

Nonostante l’aiuto di Maja (Christina Arends), però, il suo piano fallirà miseramente: non solo Mitzl non si riconcilierà con il coniuge, ma partirà insieme al suo nuovo compagno!

A quel punto la disperazione di Hieronymus sarà totale e ci vorrà tutta la forza della figlia per evitare che l'uomo scivoli nella depressione. Dopo la morte di Romy (Désirée von Delft), Lucy dovrà dunque affrontare anche la definitiva separazione dei genitori?

