Quando c’è Rosalie Engel (Natalie Alison) il divertimento è assicurato… almeno per i telespettatori! Chiunque stia vicino alla donna ha infatti fin troppo spesso pagato le conseguenze dell’intraprendenza e imprevedibilità di questo esuberante personaggio. E nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore a farne le spese sarà Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie caccia Michael di casa

Da dieci anni a questa parte le vite di Michael e Rosalie si sono più volte intrecciate. Non c’è dunque da stupirsi se – quando la donna è improvvisamente tornata al Fürstenhof ormai parecchie settimane fa – tra i due è di nuovo scoccata la scintilla. Non sempre però l’attrazione si trasforma in amore…

Se dopo una notte di passione con il medico la Engel si è convinta che lui provi nuovamente i sentimenti di un tempo, infatti, purtroppo le cose non stanno così. Temendo una nuova delusione (anni prima lei lo tradì a pochi giorni dalle loro nozze), Niederbühl non ha infatti nessuna intenzione di lasciarsi coinvolgere in una relazione. Per paura di ferire la coinquilina, però, le ha mentito…

Il risultato? Quando tra qualche giorno Rosalie scoprirà di essere stata ingannata, si infurierà a tal punto da cacciare Michael dalla sua stessa casa! Una decisione che avrà conseguenze inaspettate…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie scambia Michael per un ladro

Capendo di aver profondamente ferito la donna, Michael si accontenterà dunque di passare la notte nel suo ambulatorio. Ben presto, però, si renderà conto di non riuscire a dormire e così si reintrodurrà nel proprio appartamento in piena notte.

Ebbene, il medico ignorerà che poche ore prima la Engel ha fatto saltare la corrente e, non riuscendo a rimediare da sola, ha preferito restare al buio pur di non dover chiedere aiuto il coinquilino. E così, quando la donna sentirà qualcuno armeggiare alla porta d’ingresso, non riuscendo a vedere bene, si convincerà che si tratti di uno scassinatore…

Il risultato? Appena Michael entrerà in casa, Rosalie lo aggredirà colpendolo alle spalle con un pesante oggetto. Fortunatamente la Engel si accorgerà dell’errore prima di infierire sul povero medico, che se la caverà con una brutta botta. Mortificata, la donna si prenderà cura del suo amato, finendo però per metterlo a disagio…

La scoperta che Niederbühl non sopporta nemmeno la sua vicinanza sarà comprensibilmente un duro colpo per la Engel, che prenderà una decisione inaspettata: andarsene lei stessa di casa! Qualcosa di inaspettato, però, cambierà presto le carte in gioco…

