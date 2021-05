I ritorni di fiamma non sono certo una novità a Tempesta d’amore e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) e Rosalie Engel (Natalie Alison) ne sono forse l’esempio più lampante. A oltre dieci anni di distanza dal loro primo incontro e con alle spalle un matrimonio saltato all’ultimo minuto, questi due personaggi finiranno presto per riavvicinarsi. Le modalità, però, non saranno quelle attese… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: la storia di Rosalie e Michael

Correva la quinta stagione di Tempesta d’amore, andata in onda nell’ormai lontano 2010. All’epoca Rosalie era sposata con l’allora protagonista maschile Lukas Zastrow (Wolfgang Cerny), finendo nel mirino della diabolica madre del ragazzo: Cosima (Gabrielle Scharnitzky). E non si trattava di una semplice rivalità tra suocera e nuora…

Determinata a mettere le mani sulle quote del Fürstenhof appartenenti alla Engel, Corina cercò infatti di uccidere la ragazza, che – miracolosamente sopravvissuta all’attentato – cadde in un lungo coma. E fu qui che entrò in scena Michael!

Il medico si prese infatti amorevolmente cura di Rosalie sia durante il suo coma, sia – soprattutto – dopo il suo risveglio. Ne nacque una bellissima storia d’amore seguita da un fidanzamento. Purtroppo, però, non si arrivò mai al matrimonio: Michael scoprì infatti che la fidanzata lo tradiva e annullò le imminenti nozze.

E da allora Rosalie non ha mai smesso di sperare di riuscire a farsi perdonare e riconquistare il ben dottore…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael e Rosalie fanno l’amore

Non c’è dunque da stupirsi se, quando poche settimane fa Rosalie è tornata all’improvviso al Fürstenhof, è stato proprio a casa di Michael che si è trasferita. E ancor meno sorprendente è il fatto che, con il passare del tempo, la donna abbia finito per innamorarsi nuovamente di Niederbühl. E lui?

Come sappiamo, fino ad ora il medico ha respinto con decisione la Engel, dichiarando non solo di non ricambiare i suoi sentimenti, ma di non essere pronto ad una relazione con nessuna donna. La ferita causata dalla separazione da Natascha (Melanie Wiegmann) è infatti ancora aperta. Come prevedibile, però, Rosalie non desisterà. Ed il destino sembrerà darle ragione…

Tutto inizierà quando Michael si farà accidentalmente male ad un occhio a causa di una svista della Engel e quest’ultima si prenderà amorevolmente cura del medico. Si creerà così un’atmosfera sempre più intima, che porterà i due a fare l’amore. E ora?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Michael fa credere a Rosalie di amarlo

Al settimo cielo, Rosalie non riuscirà a trattenere la propria felicità e tratterà il medico come se fossero già una coppia. Peccato solo che lui non sia dello stesso avviso! Dopo essere riuscito ad allontanarsi da casa con una scusa per occuparsi di un paziente, Niederbühl preferirà infatti passare la notte in ambulatorio pur di non tornare dalla Engel.

Il ricordo del crudele tradimento della donna di dieci anni prima non lascerà infatti pace a Michael, che si convincerà di non voler assolutamente avere una nuova relazione con la sua ex. Dopo essersi confidato con Robert (Lorenzo Patané), l’uomo deciderà dunque di spiegare a Rosalie di non essere interessato ad una nuova storia. Peccato che non saranno queste le parole che gli usciranno di bocca…

Quando starà per parlarle, infatti, la Engel lo sorprenderà con delle parole piene di sentimento, rivelandogli di provare per lui gli stessi sentimenti di un tempo. E a quel punto lui deciderà di fingere di ricambiarla! Un errore di cui si pentirà molto presto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

