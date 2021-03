Rosalie si innamora di Michael, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

È impossibile non notare la somiglianza tra Rosalie Engel (Natalie Alison) e Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann): entrambe bionde, bellissime e determinate, questi due personaggi sono anche accomunati da un passato come antagonista, dalla stessa professione (barista al Fürstenhof) e, soprattutto, dall’amore per Michael (Erich Altenkopf)!

Ad anni di distanza dal loro fidanzamento, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Rosalie riscoprirà infatti i mai sopiti sentimenti per il bel medico. E da quel momento in poi nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa ci attende nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Rosalie entra in affari con André

(Ri)entrata in scena improvvisamente come un fulmine a ciel sereno, con la sua energia ed irriverenza, Rosalie si è fin da subito rubata la scena, stravolgendo le vite di molti personaggi… Michael ed André (Joachim Lätsch) in primis!

Da quando ha rimesso piede al Fürstenhof, infatti, la Engel ha subito cercato di riallacciare il vecchio rapporto di amicizia con i due uomini, arrivando a trasferirsi da loro quando il suo progetto come mental coach è fallito. Il suo modo di dimostrare gratitudine, però, è stato decisamente unico…

Non appena ha scoperto che André intende mettere su un nuovo business utilizzando le ricette delle torte di Linda (Julia Grimpe), infatti, Rosalie ha cercato in tutti i modi prima di soffiare l’affare al coinquilino e poi di convincerlo ad entrare in società con lei. E per raggiungere l’obiettivo non ha esitato a truffare l’uomo che l’ha accolta in casa, arrivando a manipolarlo sotto ipnosi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie organizza una campagna pubblicitaria

Per quanto poco ortodossi, alla fine i metodi della Engel hanno pagato: ignorando di essere stato manipolato, Konopka l’ha infatti assunta come responsabile marketing incaricata di far schizzare le vendite delle torte del Café Liebling.

Entusiasta, Rosalie si è subito messa al lavoro per trovare un concept pubblicitario che sia al contempo innovativo ed efficace. E, inutile dirlo, l’idea vincente non tarderà a presentarsi! Ci sarà però un problema: la realizzazione del suo piano richiederà l’aiuto di un testimonial a basso costo…

Nella speranza di assicurarsi un volto giovane ed attraente (e, al contempo, economico), la Engel si rivolgerà a Paul (Sandro Kirtzel), che però rifiuterà non appena scoprirà di dover indossare un costume a dir poco ridicolo. E ora?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Rosalie si innamora di Michael

Come sempre, Rosalie non dispererà e troverà presto una soluzione: Michael poserà insieme a lei per lo shooting fotografico della campagna pubblicitaria. E, a sorpresa, lui accetterà! Il bel dottore si toglierà dunque il camice da medico per travestirsi da diavolo che cerca di tentare con una delle squisite torte del Cafè Liebling un bell’angelo: la Engel (il cui cognome in tedesco significa per l’appunto “angelo”).

Ebbene, l’interpretazione sarà così convincente che non solo la campagna sarà un successo, ma -durante le riprese – Rosalie guarderà improvvisamente Michael con occhi diversi, capendo di essersi (di nuovo) innamorata di lui! E ora?

Ben consapevole del fatto che il suo amato non è pronto per una nuova relazione, la Engel deciderà di nascondere i propri sentimenti. Non ci vorrà però molto prima che lui inizi a sospettare ciò che la donna prova realmente nei suoi confronti…

