Rosalie fa un regalo speciale a Michael, Tempesta d'amore © ARD Christof Arnold

La storia d’amore tra Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) e Rosalie Engel (Natalie Alison) è una delle più longeve e appassionanti della storia di Tempesta d’amore e, a quanto pare, non è ancora finita!

Come sappiamo, la donna ha infatti recentemente capito di essere ancora innamorata del bel dottore, ma ha deciso di tenere la cosa per sé in quanto lui non è pronto per una nuova relazione. Nei prossimi episodi di Sturm der Liebe, però, la Engel sarà costretta a mettere le carte in tavola…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Rosalie capisce di amare Michael

Quando è tornata improvvisamente al Fürstenhof non avrebbe mai immaginato quello che la aspettava: nell’arco di poche settimane, Rosalie ha perso il suo lavoro come mental coach, si è trasferita a casa di Michael ed André (Joachim Lätsch), ha iniziato una nuova attività insieme a quest’ultimo e… si è innamorata!

A sorpresa (almeno per lei), la Engel si è infatti resa conto che i suoi vecchi sentimenti per Michael non solo non sono mai davvero scomparsi, ma sono anche riemersi in tutta la loro forza grazie alla loro convivenza. Peccato solo che non solo lui non se ne sia accorto, ma, soprattutto, che sia ancora troppo provato dalla rottura con Natascha per poter pensare ad una nuova relazione.

È stato in questa complessa situazione che al Fürstenhof è comparso Sebastian Klussmann, un esperto di quiz di fama nazionale. Accortasi che il nuovo arrivato ha un debole per lei, Rosalie ha subito cercato di sfruttare la situazione, convincendo l’uomo a partecipare ad un torneo di quiz con la promessa di donare a lei il premio in denaro in caso di vittoria. C’è però un problema…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Rosalie aiuta Michael a battere Sebastian

Michael (Altenkopf) si è infatti rivelato essere un vecchio conoscente di Sebastian, con cui ha un conto in sospeso. Il medico ha dunque deciso di partecipare al torneo nella speranza di battere il rivale, mettendo Rosalie di fronte ad un dubbio atroce: sperare nella vittoria dell’uomo che ama o di quello che potrebbe risolvere i suoi problemi economici?

Fino all’ultimo la Engel spererà di non dover scegliere, ma come spesso accade il destino le giocherà un brutto scherzo: saranno infatti proprio Michael e Sebastian i finalisti del torneo e la vittoria finale verrà decisa dalla risposta ad un’unica domanda che sarà Rosalie stessa a dover leggere!

Ebbene, quando la Engel vedrà qual è l’argomento della domanda decisiva, capirà subito che Michael non saprebbe rispondere, in quanto non è ferrato sull’argomento. E a quel punto il timore di dare una delusione all’uomo che ama prevarrà su tutto il resto…

Il risultato? Pur di dare una soddisfazione al medico, Rosalie sostituirà la domanda, permettendo così il trionfo dell’uomo. Purtroppo, però, il suo inganno non è passato inosservato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie si dichiara a Michael

Nonostante la scaltrezza della Engel, il suo gesto non passerà infatti inosservato a Sebastian, che non se la sentirà però di smascherare la bella donna di fronte a tutti. Quando però poco dopo il rivale si vanterà della propria vittoria, Klussmann potrà avere la propria piccola vendetta…

Di fronte ad un esterrefatto Michael, Sebastian gli rivelerà infatti di averlo lasciato vincere non smascherando la scorrettezza di Rosalie. Inutile dire il medico cadrà letteralmente dalle nuvole e si precipiterà dalla coinquilina per chiedere spiegazioni per quell’aiuto non richiesto.

Ebbene, lei inizialmente proverà ad accampare delle scuse, ma alla fine non vedrà altra scelta se non confessare a Michael l’incredibile verità: si è (di nuovo) innamorata di lui! Una dichiarazione che, purtroppo, non sortirà l’effetto sperato…

