Tempo di scelte “clamorose” in arrivo nella telenovela Una Vita. Tra non troppo tempo, Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) deciderà infatti di chiedere a Israel Becerra (Aleix Melè), il gemello del defunto marito Santiago, di sposarla. Una proposta, di per sé strana, che arriverà in un momento ben preciso delle storie ambientate a calle Acacias…

Una Vita, trame: Marcia viene prosciolta dall’accusa di avere ucciso Ursula

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto partirà quando Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), grazie alla sua consulenza legale, farà sì che Marcia venga prosciolta dall’accusa di avere ucciso Ursula Dicenta (Montse Alcoverro).

Inconsapevole del fatto che sia stato proprio “Santiago”, su ordine di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), ad uccidere l’istitutrice, la brasiliana si concentrerà quindi sulla sua relazione con il falso marito e accetterà di lasciare quanto prima la Spagna al fine di rifarsi un futuro in Brasile, al suo fianco.

Tuttavia, prima di andarsene, la coppia dovrà affrontare altri ostacoli, tra cui uno rappresentato da Genoveva. Se ci avete letto, sapete già che la donna temerà che il Becerra possa rivelare a Felipe sia il suo coinvolgimento nell’omicidio di Ursula e sia il fatto che il bambino che aspetta potrebbe non essere il suo. Tali preoccupazioni la porteranno ad incaricare il losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) di uccidere “Santiago”.

Una Vita, news: l’attentato a Santiago!

Tutto questo a quali tipo di risvolti porterà? Neanche a dirlo, Velasco eseguirà immediatamente l’ordine di Genoveva, tant’è che Santiago verrà agganciato in strada da un criminale con il volto scoperto, che lo ferirà all’addome ma non riuscirà a portare a termine il lavoro per via dell’intervento del sorvegliante Cesareo (Cesar Vea).

Da un lato il Becerra capirà immediatamente che c’è la Salmeron dietro l’attentato e non esiterà a farglielo sapere durante un enigmatico scambio di convenevoli in cui sarà presente anche Felipe, dall’altro Israel continuerà a nascondere tutta la verità a una Marcia più che mai intenzionata a lasciarsi alle spalle tutte le vicende brutte che le sono capitate a calle Acacias.

Non stupirà quindi la richiesta matrimoniale che la donna farà a colui che, per tutti quanti, è suo marito…

Una Vita, spoiler: Marcia chiede a Santiago di sposarla!

Eh sì: nell’istante in cui Santiago dirà che in Brasile vorrà riprendere la sua identità per tornare ad essere Israel, Marcia chiederà con successo all’uomo di diventare sua moglie una volta che avranno messe piede nel loro paese natale.

Insomma, i due sembreranno totalmente intenzionati a ricostruire la loro esistenza partendo da delle nuove basi, ma non tutto andrà per il verso giusto… ovviamente! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

