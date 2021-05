Non sarà soltanto Genoveva Salmeron (Clara Garrido) a ricevere una lettera dalla defunta Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Una delle strane missive “spedite dall’aldilà” sarà infatti indirizzata alla domestica Agustina (Pilar Barrera). Scopriamo insieme il contenuto della stessa…

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 6 e venerdì 7 maggio 2021

Una Vita, news: Agustina spaventata dalla lettera di Ursula

Le anticipazioni indicano che Agustina apprenderà della morte di Ursula in un secondo momento, ciò perché nel periodo del suo assassinio sarà assente dal quartiere di Acacias per assistere una parente lontana. In ogni caso, l’inserviente non crederà nemmeno per un secondo all’ipotetica colpevolezza di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), tant’è che tirerà un sospiro di sollievo quando la ragazza verrà rilasciata grazie alla difesa di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Tuttavia, la felicità di Agustina durerà ben poco, dato che resterà letteralmente attonita quando si troverà tra le mani una lettera che le avrà scritto Ursula poco prima di morire. Dato lo shock, la donna non riuscirà nemmeno ad aprirla immediatamente, anche se Fabiana (Inma Perez Quiros) la spronerà a leggerla per capire davvero che cosa la Dicenta voleva dirle.

Una Vita, trame: Genoveva consiglia ad Agustina di non aprire la lettera

Al contrario, possiamo anticiparvi che Genoveva darà ad Agustina il consiglio opposto rispetto a quello di Fabiana, poiché temerà che Ursula abbia confessato il suo coinvolgimento nel piano che aveva come unico scopo quello di indurla a togliersi la vita.

Per evitare di essere scoperta, la Salmeron dirà quindi alla sottoposta che ormai l’ex istitutrice aveva perso il lume della ragione e che, probabilmente, quell’epistola è piena zeppa di menzogne.

In ogni caso, alla fine prevarrà la curiosità e la domestica di Felipe si preparerà a scoprire per quale ragione la “perfida” Ursula ha deciso di dedicarle un ultimo pensiero. Attenzione quindi al successivo colpo di scena, dato che la Dicenta farà alla donna una sorprendente richiesta…

Una Vita, spoiler: Ursula chiede ad Agustina di avvelenare Genoveva!!!

Eh sì: vi anticipiamo che, oltre a svelare ad Agustina l’effettivo coinvolgimento di Genoveva nelle questioni di cui vi abbiamo appena parlato, Ursula chiederà alla donna di far fuori Genoveva, motivo per cui le farà trovare nella busta della lettera un potentissimo veleno di colore azzurro. Una richiesta che ovviamente metterà davvero in crisi l’anziana.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Come si svilupperà dunque la storyline? Sicuramente bisognerà capire come reagirà Agustina all’idea che Genoveva potrebbe aver avuto un ruolo nella brutta faccenda che, qualche mese prima, l’ha coinvolta.

Quel che è certo è che Genoveva si difenderà con le unghie, con i denti e i suoi soliti sotterfugi, una volta che le parole scritte della Dicenta verranno alla luce… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI