Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) non smetterà di torturare i suoi vicini nemmeno da morta. Dopo essere stata uccisa da Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè) su ordine di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), l’anziana farà sì che tutti i residenti di calle Acacias ricevano delle lettere scritte di suo pugno, tese a minare la loro sensibilità. Entriamo quindi nel dettaglio di questa storyline che prossimamente vedremo a Una vita per capire meglio cosa succederà….

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni dal 17 al 22 maggio 2021

Una Vita, news: Agustina aggredisce Genoveva

Se avete letto i nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, sapete già che la prima a ricevere una lettera dall’aldilà sarà Genoveva, che apprenderà così che è stata proprio Ursula a creare i presupposti affinché Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) venisse arrestata per la sua dipartita. La brasiliana riuscirà comunque ad uscire di prigione per via della consulenza legale di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

In seguito, ad avere tra le mani un’epistola della defunta sarà la domestica Agustina (Pilar Barrera). Quest’ultima resterà così attonita quando la Dicenta le chiederà di avvelenare la Salmeron, svelandole inoltre che è stata lei ad ingaggiare qualche tempo prima il dottor Maduro per farle pensare che fosse prossima alla morte e, di conseguenza, farle tentare il suicidio.

Neanche a dirlo, Agustina sarà molto scossa dalle parole di Ursula (che le chiederà perdono e le dirà di essersi piegata al volere della signora per entrare al suo servizio) ed arriverà ad aggredire Genoveva di fronte a Casilda (Marita Zafra), Fabiana (Inma Perez Quiros) e altre domestiche. Tuttavia, la defunta Ursula scriverà anche ad altre persone…

Una Vita, trame: le lettere di Ursula agli altri vicini

Eh sì: ad esempio, Ursula si divertirà ad ingannare Rosina (Sandra Marchena) e mentirà dicendole che Liberto (Jorge Pobes) l’ha tradita con diverse donne; Bellita (Maria Gracia) schiaffeggerà invece Felicia (Susana Soleto) per strada quando la Dicenta sottolineerà che i Pasamar, Emilio (Josè Pastor) compreso, hanno finto di accettare Cinta (Aroa Rodriguez) e la sua famiglia di artisti.

Mentre Carmen (Maria Blanco) si dispererà all’idea che Ramon (Juanma Navas) non le abbia mai raccontato che ogni settimana si reca nelle tomba di Trini (Anita del Rey), il Palacios Senior apprenderà da Ursula che Genoveva era coinvolta, esattamente come Alfredo Bryce, nell’incidente in cui quasi perdeva la vita ai tempi del crollo del Banco Americano.

Lolita (Rebeca Alemany) proverà invece avversione per Carmen, che la Dicenta etichetterà come una persona altezzosa che si sente superiore a lei e Trini perché non viene dall’orrida Cabrahigo. Insomma, la dark lady si ingegnerà per agitare le acque: sta di fatto che le missive conterranno sia verità e sia menzogne, tant’è che per gli abitanti di Acacias sarà difficile raccapezzarsi e capire davvero come stanno le cose.

Una Vita, spoiler: le lettere di Marcia e di Felicia!

Ad ogni modo, i telespettatori dovranno fare attenzione a due missive in particolare: nella prima, Ursula insinuerà in Marcia il dubbio che Santiago sia stato un amante di Genoveva, motivo per il quale il bambino che la donna aspetta potrebbe essere il suo e non di Felipe (Marc Parejo). Dopo un’iniziale riluttanza, la Sampaio si confiderà sulla questione proprio con il Becerra, che la spingerà a non credere a nessuna delle parole di una pazza delirante.

La missiva indirizzata a Felicia verrà fortunatamente intercettata da Camino (Aria Bedmar), che la aprirà senza il consenso della madre e scoprirà che l’anziana, attraverso la stessa, voleva portare alla luce la sua relazione con Maite Zaldua (Ylenia Baglietto).

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ovviamente, le due donne cominceranno a domandarsi come abbia fatto la Dicenta a sapere della loro storia, inconsapevoli del fatto che anche Liberto ha assistito ad un loro bacio.

Insomma, Ursula riuscirà a fare del male anche una volta che passerà a miglior vita… ma fino a che punto? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI