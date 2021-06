Pur di vendicare un torto subito decine di anni prima, non ha esitato ad uccidere a uccidere (o almeno a provarci) degli innocenti. E ben presto la sua follia farà un’altra vittima… Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ordirà infatti un nuovo crudele intrigo per rovinare Christoph Saalfeld (Dieter Bach), usando come vittima sacrificale la sua migliore amica!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Selina smaschera Ariane e si mette con Christoph

È arrivata al Fürstenhof con l’obiettivo di vendicarsi di Christoph togliendogli ogni cosa. Vedere l’ex magnate improvvisamente nullatenente e costretto a svolgere lavori umili per potersi mantenere, però, non è bastato ad Ariane…

Determinata ad annientare l’uomo, la Kalenberg ha iniziato ad ordine un piano dietro l’altro, senza permettere a nulla e nessuno di mettersi tra lei e la sua vendetta. E così, quando il suo amato Karl (Stephan Schäfer) è improvvisamente diventato un pericolo, la dark lady non ha esitato ad ucciderlo a sangue freddo!

La sempre maggior spregiudicatezza porterà però Ariane a commettere degli errori. Quando proverà a convincere Selina von Thalheim (Katja Rosin) di essere stata picchiata da Christoph, infatti, l’amica scoprirà l’inganno e, ovviamente, si schiererà dalla parte dell’uomo!

E così non solo Ariane non riuscirà a separare Selina e Christoph, ma dovrà anche assistere all’inizio della loro relazione. Una sconfitta che non farà che alimentare il suo odio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane avvelena Selina per ricattare Christoph

Disposta a tutto pur di riconquistare la fiducia e l’affetto della sua migliore amica, la Kalenberg prometterà a quest’ultima di ritirare la propria denuncia contro Saalfeld e di iniziare una terapia per tenere sotto controllo la propria rabbia. In realtà, però, le sue intenzioni sono ben diverse!

Mentre Selina e Christoph si godranno finalmente la loro felicità, Ariane inizierà infatti a lavorare ad un nuovo crudele intrigo: avvelenare la von Thalheim per poi “vendere” l’antidoto a Saalfeld in cambio delle sue azioni del Fürstenhof!

La dark lady mescolerà dunque nella cipria dell’amica una polvere altamente tossica in grado di provocare sintomi quali problemi cardiaci, nausea e vertigini. Ignara di tutto, la povera Selina inizierà così ad avvelenarsi ogni volta che si truccherà. E, come prevedibile, gli effetti non tarderanno a presentarsi.

Preoccupata per la madre, Maja (Christina Arends) costringerà quest’ultima a prendersi un periodo di riposo per stare a letto, salvandola così di fatto da un’intossicazione ancora più grave. Con grande disappunto di Ariane, infatti, Selina inizierà a stare meglio.

Non ci vorrà però molto prima che la donna ricominci ad utilizzare la cipria. E a quel punto le conseguenze saranno devastanti, andando ben oltre le aspettative di Ariane… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

