L’abbiamo conosciuta come una dark lady fredda, cinica e calcolatrice. Nella prossima stagione di Tempesta d’amore, però, vedremo un volto inedito di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind): quello di una donna innamorata e spaventata. E a quel punto tutto sarà possibile…

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dal 13 al 19 giugno 2021

Ecco dunque cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane crede di avere un tumore

Da tempo ormai Christoph (Dieter Bach) ha capito che i metodi tradizionali non bastano per colpire Ariane. Determinato a liberarsi della donna una volta per tutte, l’albergatore non ha dunque esitato ad usare mezzi a dir poco discutibili per spingere la nemica a tradirsi. Ciò che abbiamo visto fino ad ora, però, non sarà nulla rispetto a ciò che accadrà nella prossima stagione…

Come vi abbiamo anticipato, Christoph corromperà infatti un medico per convincere Ariane di avere un tumore incurabile ed essere prossima alla morte. Una diagnosi che – unita ai gravi sintomi di cui la donna inizierà a soffrire – porteranno la Kalenberg a scivolare nella crisi più profonda.

In queste circostanze, la dark lady si renderà però anche conto di quanto conti davvero Erik (Sven Waasner) per lei, tanto da decidere di vendere le sue azioni del Fürstenhof per potersi godere le ultime settimane che le restano insieme all’uomo che ama. Le cose, però, non andranno secondo i piani…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane decide di sposare Erik

All’ultimo minuto, infatti, non solo Ariane deciderà di non cedere le sue quote dell’hotel, ma anche di fare un passo importante: sposare Erik! Una notizia che riempirà di gioia quest’ultimo, ma farà invece infuriare Christoph: con il matrimonio, infatti, Vogt diventerebbe di fatto tutore legale della Kalenberg, vanificando le speranze dei Saalfeld di mettere le mani sulle sue azioni del Fürstenhof.

Christoph e Werner tenteranno dunque in ogni modo di minare la fiducia di Ariane nel futuro marito, cercando di convincere la donna che Erik voglia sposarla solo per interesse. Tutto, però, risulterà vano: nonostante i dubbi iniziali, la Kalenberg capirà infatti che i Saalfeld stanno tentando di manipolarla e ribadirà al compagno la propria fiducia.

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane tenta il suicidio

Nel frattempo i farmaci somministratile di nascosto da Christoph inizieranno a provocare ad Ariane sintomi sempre più forti, tanto da renderle impossibile condurre una vita normale. Capendo che le sue condizioni stanno ormai precipitando, Ariane farà dunque ad Erik una richiesta disperata: aiutarla a mettere fine alla sua esistenza.

Ebbene, lui accetterà chiedendo però di poter aspettare fino a dopo le nozze. Poco dopo, però, la Kalenberg scoprirà che il fidanzato non ha nessuna intenzione di lasciarla andare. E così la dark lady prenderà una decisione drammatica: togliersi lei stessa la vita.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Dopo aver scritto una lettera d’addio ed aver redatto il proprio testamento, Ariane assumerà dunque dei potenti sonniferi e si recherà al lago dopo mesi prima uccise l’ex marito Karl (Stephan Schäfer), decisa a morire vicino al suo amato. Ancora una volta, però, le cose non andranno secondo i piani…

Proprio quando la Kalenberg perderà i sensi a causa dell’overdose di farmaci, infatti, Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber) si accorgeranno di quanto sta accadendo e si precipiteranno dalla donna. I due protagonisti riusciranno a salvare la dark lady? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

(Puntate 3608-24, in onda in Germania dal 26 maggio al 18 giugno 2021)

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.