Per una madre nulla conta più di un figlio! Lo sa bene Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), che nella prossima stagione di Tempesta d’amore si troverà suo malgrado coinvolto nel rapporto tra Cornelia Holle (Deborah Müller) e Benni (Florian Burgkart). E le conseguenze per l’uomo non saranno delle migliori… Ecco dunque cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Robert aiuta Cornelia a riavvicinarsi al figlio

Se nelle puntate attualmente in onda da noi in Italia Cornelia è ancora alle prese con il suo amore infelice per Robert, in Germania la situazione è da tempo cambiata, tanto che i due sono una coppia da ormai parecchi mesi. Un arrivo inaspettato sconvolgerà però le carte in tavola…

Come vi abbiamo anticipato, il figlio della Holle – Benni – si presenterà a sorpresa al Fürstenhof, con l’intenzione di sottrarre a Cornelia il denaro necessario per volare in Nuova Zelanda. Ebbene, alla fine non solo il ragazzo non partirà, ma verrà assunto in cucina da Robert. E non è finita qui…

Inizialmente ostile alla madre e chiuso ad ogni possibilità di chiarimento con lei, con il tempo il giovanotto accetterà di concedere alla donna una possibilità. Grazie all’intervento di Saalfeld, Benni farà dunque finalmente un passo verso Cornelia, riuscendo a riavvicinarsi a quest’ultima.

Tra madre e figlio sarà dunque tornato il sereno dopo tanti anni lontani?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Benni ha un incidente

Ebbene, sembra proprio di sì! Dopo tanti anni lontani, Cornelia e Benni sembreranno finalmente aver ritrovato la sintonia di un tempo. Una gioia enorme per la Holle, che cercherà dunque in ogni modo di allontanare il momento della partenza del suo “bambino”.

Benni continuerà infatti ad insistere di voler andare in Nuova Zelanda, dove si è trasferita la sua fidanzatina. Peccato solo che un evento drammatico, però, rischierà di rovinare i suoi piani! Nonostante l’opposizione della madre, Benni otterrà da Robert il permesso di fare una pericolosa escursione in mountain bike nel bosco. E l’escursione che si concluderà con un violento incidente!

Disperata, Cornelia trasporterà il figlio all’ospedale, dove il giovanotto verrà fortunatamente dichiarato fuori pericolo. Ciononostante, la preoccupazione per il ragazzino porterà la Holle a scaricare la tensione su Robert, tanto da accusare quest’ultimo di essere responsabile dell’incidente!

Inutile dire che le parole della donna saranno un duro colpo per Saalfeld e ben presto Cornelia si renderà conto di aver fatto un torto al fidanzato. Robert riuscirà a perdonarla? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

