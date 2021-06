Gli scambi tra gemelli non sono certo una novità in quel del Fürstenhof. Due volte nella stessa stagione, però, è davvero un record. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il protagonista Tim Saalfeld (Florian Frowein) chiederà infatti ancora una volta a Boris di prendere il suo posto. Ed il motivo sarà davvero sorprendente…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Tim viene liberato

È passato circa un anno da quel magico giorno in cui Tim soccorse Franzi (Léa Wegmann) comparendo dal nulla a dorso del suo fidato destriero Nero. Da allora è successo di tutto: i due ragazzi si sono innamorati per poi dover affrontare mille ostacoli pur di poter stare insieme. Quando nulla sembrava più poterli separare, però, qualcosa di terribile ed inaspettato ha messo in pericolo il loro futuro.

Come sappiamo, la sete di vendetta ha portato Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) a mettere più volte in pericolo la vita di Tim: appiccando un incendio alle scuderie, cercando di far saltare il Fürstenhof e infine rapendo il ragazzo per poi lasciarlo morire nella sua prigione.

Fortunatamente alla fine tutto si è risolto per il meglio e i due protagonisti potranno dunque prepararsi per quello che dovrebbe essere il giorno più importante della loro vita: le loro nozze! Gli ostacoli, però, non sono finiti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tim chiede a Boris di sostituirlo

L’anziana zia di Franzi, Margit (Michaela Stögbauer), rivelerà infatti a Tim che la loro famiglia ha un’antica tradizione che è sempre stata rispettata: per essere degno della propria sposa, prima delle nozze il futuro marito deve trovare una sorgente magica e bagnarvi un fazzoletto.

Ebbene, inizialmente il giovane Saalfeld non prenderà sul serio le parole della donna, ma poi capirà quanto la fidanzata tenga a questa vecchia usanza di famiglia. Tim deciderà così di soddisfare il suo desiderio e mettersi alla ricerca della fonte miracolosa. Peccato solo che il matrimonio sia ormai alle porte…

Capendo di non avere sufficiente tempo, il giovanotto chiederà dunque l’aiuto di Boris e Tobias (Max Beier), da poco giunto al Fürstenhof proprio per assistere alle sue nozze con Franzi. Cresciuto proprio in quella zona, Tobias si offrirà infatti di aiutare il futuro sposo a trovare la sorgente d’acqua, mentre Boris farà guadagnare tempo al gemello… sostituendosi a lui!

Sfruttando l’incredibile somiglianza con Tim, Boris si spaccerà dunque per Tim durante i preparativi delle nozze, finendo per sostituirlo persino durante il corso prematrimoniale con Franzi ed il sacerdote che li sposerà!

Il suo inganno, però, verrà presto scoperto: il matrimonio salterà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

