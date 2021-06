Una bellissima sorpresa attende i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Tra pochissimo al Fürstenhof tornerà infatti una coppia storica amatissima dal pubblico della telenovela. E l’occasione sarà di quelle speciali…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Boris e Tobias prima coppia gay

In sedici anni a Tempesta d’amore abbiamo visto storie d’amore di ogni tipo. Una in particolare, però, è senza dubbio diversa da tutte le altre: quella tra Tobias Ehrlinger (Max Beier) e Boris Saalfeld (Florian Frowein)!

Come i fan di lunga data della soap ben ricorderanno, quella tra il cugino di Romy (Désirée von Delft) e il figlio di Christoph (Dieter Bach) fu infatti il primo caso di relazione tra due personaggi maschili del cast fisso. Una trama rivoluzionaria che fino ad ora è rimasta un caso unico nella storia di Sturm der Liebe.

A lungo osteggiati da Christoph – che all’epoca rimase sconvolto dal coming out del figlio prediletto al punto da disconoscerlo – alla fine Boris e Tobias riuscirono a coronare il loro sogno e si sposarono per poi trasferirsi ad Amburgo, dove iniziarono una nuova vita insieme.

Fortunatamente, però, non si trattò di un addio…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Boris e Tobias tornano per il matrimonio di Tim e Franzi

Dopo il suo “happy end”, Boris è infatti più volte tornato al Fürstenhof, dove ha avuto modo di conoscere il gemello Tim. Nonostante un inizio complicato, con il tempo i due fratelli si sono avvicinati moltissimo, tanto che Boris accettò di correre un rischio grandissimo per il consanguineo: sostituirsi a lui durante la sua latitanza.

Da allora è passato parecchio tempo e presto per Boris si presenterà presto una nuova (e decisamente più piacevole) occasione per far ritorno a Bichlheim: il matrimonio di Tim e Franzi (Léa Wegmann)! Determinato a non perdersi le nozze del gemello per nulla al mondo, nel corso della puntata 3512 Boris giungerà dunque al Fürstenhof… e questa volta non sarà solo!

Per la prima volta dopo la tragica morte di Romy, Tobias accompagnerà infatti il marito all’hotel a cinque stelle, dove verrà accolto a braccia aperte da amici ed ex colleghi. Per i due coniugi si tratterà di una vera e propria toccata e fuga della durata di pochi giorni. Ciononostante, finiranno per venire coinvolti in una vera e propria avventura… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

