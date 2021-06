Dopo tante sofferenze, per i due protagonisti della sedicesima stagione di Tempesta d’amore sono finalmente in arrivo buone notizie. Nelle prossime puntate italiane, infatti, Tim Saalfeld (Florian Frowein) e Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) si lasceranno finalmente alle spalle l’incubo del rapimento. E per loro sarà in arrivo una sorpresa speciale…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Tim rischia di morire

Da quando si sono conosciuti, per loro non c’è stata pace. Nonostante il fortissimo sentimento che li lega, Tim e Franzi hanno infatti dovuto affrontare indicibili prove ed ostacoli che hanno messo a dura prova il loro legame. Alla fine, però, l’amore ha sempre vinto…

Dopo aver affrontato gli intrighi di Nadja (Anna Lena Class) e Steffen (Christopher Reinhardt), i due protagonisti si sono trovati a fronteggiare un nemico molto più pericoloso di quelli incontrati fino ad allora: Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)!

Spinta dalla sua sete di vendetta nei confronti di Christoph (Dieter Bach), la perfida dark lady non ha infatti esitato a rapire Tim per poi lasciarlo morire senza pietà. Fortunatamente, però, il suo piano non andrà in porto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Franzi rivela a Tim di essere incinta

Come vi abbiamo anticipato, la situazione peggiorerà velocemente a causa della malattia cronica del giovane Saalfeld. Proprio quando per lei sembrerà essere ormai troppo tardi, però, accadrà un vero e proprio miracolo: Franzi riuscirà a trovare il suo amato ed a liberarlo!

In gravissime condizioni, il ragazzo verrà trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici riusciranno a salvarlo, con grande felicità di Franzi e Christoph, che non lasceranno per un istante il suo capezzale. E così, grazie alle cure ricevute, Tim verrà così presto dimesso dall’ospedale e potrà tornare a casa, dove lo attende una bellissima sorpresa…

Appena il giovane Saalfeld arriverà al Fürstenhof, infatti, Franzi gli darà appuntamento per dargli un annuncio molto importante: è incinta! Al settimo cielo, Tim non potrà trattenere la propria gioia all’idea di poter presto formare una famiglia insieme alla donna che ama.

Prima che i due protagonisti si possano godere il proprio meritatissimo lieto fine, però, ci saranno ancora delle prove da affrontare. Di cosa si tratterà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

