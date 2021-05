Da quanto è arrivato al Fürstenhof, Tim Saalfeld (Florian Frowein) se l’è vista brutta più di una volta. Dopo essere stato a lungo latitante a causa di un’ingiusta accusa per tentato omicidio ed essere stato aggredito alle spalle da Ariane (Viola Wedekind), nelle ultime settimane il giovanotto è infatti stato più volte vicino alla morte, scampando ad un tentativo di investimento, un incendio, una scossa elettrica… e persino una bomba! E non è ancora finita…

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore il figlio di Christoph Saalfeld (Dieter Bach) finirà infatti coinvolto nella guerra tra il padre e la Kalenberg e questa volta per lui le cose si metteranno davvero male! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane rapisce Tim

Sono passati ormai parecchi mesi da quando Ariane è giunta al Fürstenhof con l’intento di rovinare Christoph. Quella che all’inizio sembrava una vendetta privata, però, ha con il tempo finito per coinvolgere tutto il Fürstenhof e in particolar modo, le persone più vicine ai due nemici giurati.

Dopo aver eliminato il suo stesso ex marito pur di non avere intoppi nel suo piano criminale, la Kalenberg non ha infatti esitato a rovinare tutti i Saalfeld e cercare di distruggere il loro amato hotel. In tale occasione si rischiò di perdere più vite umane, ma fortunatamente la tragedia fu evitata. Il fallimento di quel piano, però, non ha fatto che alimentare l’odio della dark lady…

Determinata a rovinare Christoph sia economicamente che emotivamente, Ariane ha infatti deciso di rapire suo figlio per poi richiedere un riscatto di ben due milioni di euro. In questo modo la donna spera di costringere l’albergatore a venderle le sue azioni del Fürstehof. Le cose, per, non andranno secondo i piani…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tim rischia di morire

Grazie all’aiuto di Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané), Christoph riuscirà infatti a mettere insieme il denaro necessario per il riscatto senza bisogno di vendere consegnare l’hotel nelle mani di Ariane. Peccato che quest’ultima si vendicherà: furiosa per il fallimento del suo piano, deciderà di non liberare Tim, preferendo lasciarlo morire. E ora?

Sconvolto dalla decisione della complice, Erik (Sven Waasner) cercherà in tutti i modi di riportarla a più miti consigli, ma lei per tutta risposta getterà nel lago la chiave del rifugio in cui è imprigionato Tim. Oltre che fame e sete, quest’ultimo si troverà anche ad affrontare i sintomi della febbre tropicale di cui soffre fin da bambino.

Come prevedibile, non potendo assumere le sue medicine, il ragazzo peggiorerà velocemente, tanto da finire presto in uno stato comatoso. Un’altra occasione per Ariane per torturare il suo acerrimo nemico: ben sapendo che l’uomo è angosciato per le sorti del figlio, la dark lady gli farà recapitare un video in cui Tim sembra ormai in fin di vita. E per lo shock Christoph avrà addirittura un collasso…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Franzi trova Tim

Mentre l’albergatore si dispererà all’idea di non poter rivedere suo figlio, Erik deciderà di prendere in mano la situazione e si butterà nella ricerca delle chiavi gettate da Ariane in fondo al lago… e con successo! Pur non potendo liberare Tim, Vogt si potrà così prendere cura di lui, dandogli da bere e spronando a resistere.

Nel frattempo Franzi (Léa Wegmann) non si darà pace per la scomparsa del suo amato e si getterà nelle ricerche insieme a Florian (Arne Löber). Una caparbietà che la premierà! Per puro caso, infatti, la ragazza noterà un monile caduto al fidanzato durante il rapimento e capirà che Tim non può essere lontano.

Grazie all’aiuto di Florian, la Krummbiegl riuscirà così a trovare il casolare in cui è rinchiuso il giovane Saalfeld e a liberare quest’ultimo. Quando Tim sarà finalmente tra le braccia della donna che ama, però, sarà subito chiaro che le sue condizioni sono ormai gravissime.

Riuscirà a salvarsi oppure sarà questa la tragica fine del protagonista della sedicesima stagione di Tempesta d’amore? E Ariane verrà finalmente punita per i suoi crimini? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

