Non riescono a stare lontani, ma nemmeno a fare il primo passo. Da settimane ormai Rosalie Engel (Natalie Alison) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) si trovano in una situazione di stallo. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, qualcosa cambierà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael capisce di amare Rosalie

Quello tra Michael e Rosalie è il classico amore che non muore mai, ma allo stesso tempo segnato dagli errori del passato. Ormai dieci anni fa, i due erano sul punto di sposarsi, ma la Engel rovinò tutto tradendo il promesso sposo ad un passo dalle nozze.

Le conseguenze furono gravissime: annullamento del matrimonio e chiusura completa dei rapporti. Una ferita che nemmeno il tempo è riuscito a rimarginare del tutto…

A un decennio di distanza, infatti, Michael continua ad essere tormentato dal ricordo di quella delusione al punto da reprimere i propri sentimenti per la ex. Quando però quest’ultima si è rassegnata, il medico ha finalmente capito di stare ingannando se stesso: in fondo al suo cuore, è ancora innamorato della Engel!

Sarà troppo tardi per riconquistarla?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie vuole farsi cacciare da Michael

Convinta che l‘uomo non sia interessato a lei, inizialmente Rosalie non si è accorta di ciò che Michael prova. E, anche quando c’è finalmente stato un riavvicinamento, le differenze caratteriali sono subito emerse, portando i due a litigare furiosamente.

A quel punto la Engel ha deciso di lasciare l’appartamento del medico, salvo poi scoprire che quest’ultimo non è assolutamente disposto a lasciarla andare! Ne scaturirà una situazione paradossale che vedrà Rosalie tentare ti tutto per farsi cacciare, mentre Michael sembrerà impassibile.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Michael dà lezioni di piano a Rosalie

Ebbene, l’assurdità della cosa non passerà inosservata a Robert (Lorenzo Patané), il quale spingerà l’amico ad ammettere che il vero motivo per cui non vuole lasciar partire la Engel: la ama. Allo stesso tempo, però, con il suo comportamento il medico sta solo rovinando i suoi rapporti con la donna.

Su consiglio di Robert, Michael cambierà dunque strategia: si offrirà di insegnare a Rosalie a suonare il pianoforte! Felicissima, la Engel accetterà e inizierà dunque a prendere lezioni dal medico. Lezioni che, come prevedibile, porteranno i due ad avvicinarsi notevolmente…

Mentre Michael mostrerà alla sua amata come solfeggiare, infatti, si creerà un momento di grande intimità: il medico riuscirà a rompere i propri indugi e fare il primo passo verso la Engel? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

