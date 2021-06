Il rapporto tra Rosalie Engel (Natalie Alison) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) non è mai stato dei più convenzionali. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, tra questi due personaggi si creerà una situazione a dir poco paradossale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael capisce di amare Rosalie

Dal momento in cui Rosalie è ricomparsa improvvisamente al Fürstenhof, per Michael è stato subito chiaro che nella sua vita sarebbe stato il caos. E così è stato! Con la sua energia (unita ad un po’ di follia), la donna è infatti riuscita a sconvolgere la vita del medico da ogni punto di vista… incluso quello sentimentale!

Nonostante continui a ripetere a se stesso di non essere pronto per una nuova relazione, Niederbühl ha infatti con il tempo capito di provare di nuovo dei sentimenti per la coinquilina. Quando finalmente ha provato a lasciarsi andare, però, ha finito per rovinare tutto.

Delusa e umiliata, Rosalie ha dunque provato a dimenticarsi del suo amato, iniziando a flirtare con altri uomini. Questa strategia, però, ha avuto una conseguenza inaspettata: la gelosia dell’uomo! Gelosia che la Engel ha iniziato a stuzzicare in modo spudorato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie vuole andarsene

È stato in questa circostanza che la donna è stata accusata di un crimine impensabile: il rapimento di Tim (Florian Frowein)! Nel cafè da lei gestito, infatti, sono state ritrovate alcune delle banconote usate per pagare il riscatto per il giovane Saalfeld.

Ebbene, fortunatamente la situazione alla fine si è chiarita, ma in tale occasione Michael ha dimostrato di tenere a Rosalie più di quanto sia disposto ad ammettere, difendendo la donna a spada tratta davanti alla polizia come un vero uomo innamorato. Non passerà però molto prima che i rapporti tra lui e la Engel si deteriorino…

Rientrata al Fürstenhof dopo una breve vacanza, Rosalie inizierà infatti a scontrarsi in continuazione con Michael. La situazione degenererà a tal punto da spingere la donna a decidere di lasciare l’appartamento del medico. Lui, però, non ne vorrà sapere di svincolarla dal suo contratto di subaffitto…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Michael vuole che Rosalie resti

Inizierà così una situazione paradossale che vedrà Rosalie tentare in ogni modo prima di andarsene in modo legale… e poi di farsi cacciare! Nulla, però, servirà! Dopo aver respinto con una scusa l’offerta di Cornelia (Deborah Müller) di subentrare al posto della Engel, Michael dirà infatti chiaramente alla Engel che non c’è modo per lei di convincerlo a rescindere il suo contratto. E così la donna passerà alle maniere forti…

Determinata a farsi cacciare di casa in un modo o nell’altro, Rosalie spingerà Michael all’esasperazione arrivando a tingergli di fucsia i camici dell’ospedale e a flirtare apertamente davanti a lui con Max (Stefan Hartmann). Nulla, però, servirà…

E a quel punto sarà chiaro per tutti che Michael non vuole far partire Rosalie perché la ama! Per tutti tranne che per i diretti interessati… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

