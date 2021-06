Nei migliori gialli i colpevoli sono i personaggi più insospettabili. Nella vita reale, però, spesso la soluzione più semplice è quella giusta… Sarà ancora il rapimento di Tim Saalfeld (Florian Frowein) a tenere banco nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore.

Dopo la liberazione del ragazzo, infatti, la polizia si metterà sulle tracce dei criminali che hanno tenuto segregato per giorni il povero ragazzo. E anche questa volta le indagini prenderanno una piega inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Tim viene salvato

Da quando è arrivata al Fürstenhof Ariane Kalenberg ha commesso crimini di ogni tipo, riuscendo però sempre a farla franca. E così, anche quando la donna ha deciso di rapire niente meno che Tim Saalfeld, ha coperto bene le proprie tracce. Disposto a tutto pur di poter riabbracciare l’amato figlio, Christoph (Dieter Bach) non ha esitato a consegnare ai rapitori i due milioni di euro richiesti come riscatto. Le cose, però, non andranno come previsto…

Per mettere insieme il denaro, infatti, l’albergatore ha potuto contare sull’aiuto di Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané), senza dover così vendere le proprie azioni ad Ariane. Il risultato? Per vendetta, quest’ultima deciderà di non liberare l’ostaggio dopo il pagamento del riscatto, decidendo di lasciarlo morire nella sua prigione!

Fortunatamente il crudele piano della dark lady non andrà in porto: grazie all’aiuto di Florian (Arne Löber), Franzi (Léa Wegmann) riuscirà infatti a trovare Tim appena in tempo. Immediatamente trasportato in ospedale, il giovane Saalfeld verrà infatti salvato in extremis dai medici, venendo presto dichiarato fuori pericolo. E a quel punto arriverà il momento di fare giustizia…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: la polizia sospetta di Rosalie

Ad indagare sull’ennesimo crimine commesso tra le mura del Fürstenhof sarà ancora una volta il commissario Meyser (Christoph Krix), personaggio a cui i fan di lunga data di Tempesta d’amore sono ormai da tempo affezionati. Il burbero capo della polizia di Bichlheim fa infatti parte del cast ricorrente della soap fin dalla primissima stagione: che si tratti di omicidio, attentato o rapimento… ad essere chiamato in causa è sempre lui!

Noto per non essere particolarmente perspicace, nemmeno questa volta Meyser vorrà dare credito alle accuse espresse dai Saalfeld – giustamente convinti che ci sia Ariane dietro al rapimento di Tim – preferendo invece seguire il proprio (fallibile) intuito. Sarà così che il poliziotto baserà le sue indagini sul denaro del riscatto, che era stato tracciato prima dello scambio. Proprio questi soldi lo condurranno diritto al Café Liebling…

Il risultato? Il commissario si presenterà a casa di Rosalie (Natalie Alison) con un mandato di arresto e di perquisizione! Inutile dire che la donna rimarrà sconvolta di fronte alle accuse della polizia, negando ogni coinvolgimento. E non sarà la sola! Quando Michael (Erich Altenkopf) scoprirà che la coinquilina è finita nel mirino di Meyser, infatti, la difenderà strenuamente, dicendosi certo della sua innocenza.

Ebbene, le accuse contro Rosalie cadranno velocemente (il denaro tracciato verrà infatti ritrovato un po’ ovunque a Bichlheim), ma la donna non potrà dimenticare con quale coraggio Michael l’abbia difesa di fronte alle forze dell’ordine.

La Engel deciderà inoltre di provare a ricordare chi possa aver pagato con del denaro contante il dopo il rapimento di Tim. E non ci vorrà molto prima che i suoi sospetti ricadano su Ariane… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

