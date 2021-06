Non sembra davvero esserci limite all’inventiva di Rosalie Engel (Natalie Alison)! Dopo aver stravolto la vita di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) in ogni modo possibile, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’esuberante biondina avrà l’ennesima “idea geniale”, che rischierà di costare molto molto cara al suo amato… Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ariane avvelena Selina (per distruggere Christoph)

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie decide di cambiare per Michael

Fin da quando è ricomparsa al Fürstenhof, è stato chiaro che Rosalie sarebbe tornata prepotentemente nella vita di Michael… e così è stato! Arrivata come un ciclone a casa del suo ex, la donna ha sconvolto l’equilibrio del medico e di André (Joachim Lätsch), stravolgendo l’esistenza dei due amici.

Se André ha finito per vedersi costretto a diventare socio in affari della sgradita coinquilina, per Michael il rapporto con Rosalie è ben presto passato su un livello molto più personale… sfociando in amore!

A causa delle delusioni ricevute in passato dalla Engel, il medico è stato però fino ad ora molto restio all’idea di iniziare una nuova relazione con la sua ex. Al contempo, però, i suoi (mai svaniti) sentimenti per lei si sono fatti con il tempo sempre più forti e difficili da ignorare…

E così sarà ancora una volta Rosalie a prendere l’iniziativa! Capendo che il principale motivo che tiene Michael lontano da lei è la sua tendenza a usare bugie e scorrettezze, la donna deciderà di cambiare, diventando una persona migliore!

Nonostante le buone intenzioni, però, il risultato finirà per essere l’opposto di quello sperato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie mette nei guai Michael

Tutto inizierà quando Rosalie sorprenderà Michael mentre quest’ultimo metterà in guardia i clienti del suo bar-pasticceria su quanto i dolci facciamo male alla salute. Furiosa, la donna accuserà il medico di volerle rovinare gli affari e ne scaturirà ovviamente un acceso litigio. Poco dopo, però, la Engel cambia atteggiamento…

Determinata a dimostrare a Michael di rispettarlo come medico e di poter diventare una persona migliore, Rosalie preparerà delle torte con ingredienti sani da offrire ai clienti del “Cafè Liebling”. Una bella idea? Non proprio…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Eh sì, perché come al solito la Engel finirà per lasciarsi trasportare dall’entusiasmo e rovinare tutto. Per promuovere il prodotto, infatti, la nostra Rosalie penserà bene di stampare una gigantografia di Michael a grandezza naturale in cui il medico sembra promuovere i dolci come sue creazioni!

Il risultato? Non solo Niederbühl si infurierà, ma finirà anche nei guai con i propri superiori! E a quel punto l’uomo ne avrà davvero abbastanza… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.