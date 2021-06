Pacato, onesto e ligio alle regole lui. Esuberante, truffaldina e dalla bugia facile lei. Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) e Rosalie Engel (Natalie Alison) non potrebbero essere più diversi e infatti litigi e discussioni sono all’ordine del giorno. Le cose, però, presto cambieranno…

Capendo che il medico ha bisogno di una donna che stima al proprio fianco, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Rosalie prenderà una decisione sofferta: provare a cambiare e diventare una persona migliore. Ci riuscirà? Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael e Rosalie si avvicinano

Per oltre dieci anni si sono amati, lasciati, ripresi e poi lasciati di nuovo. Insomma, Michael e Rosalie sono indubbiamente uniti da un legame speciale, ma ciononostante non sembrano riuscire a restare insieme.

E così, quando la donna ha capito di amare ancora il medico, quest’ultimo ha inizialmente frenato sul nascere l’entusiasmo di lei, sostenendo di non essere interessato ad una nuova relazione. Con il passare del tempo, però, Niederbühl ha capito di non poter più ignorare i propri sentimenti…

L’uomo ha così provato a fare un passo verso la Engel, che però non ha creduto alla sincerità delle sue azioni, tanto da decidere di trasferirsi e cercare un nuovo appartamento. Una prospettiva che Michael sta provando ad impedire in ogni modo.

Non vedendo grandi risultati, il medico – incoraggiato da Robert (Lorenzo Patané) – capirà di dover cambiare tattica e proverà a far breccia nel cuore della sua amata insegnandole a suonare il pianoforte. Funzionerà?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Rosalie vuole cambiare per amore di Michael

Ebbene, la nuova “strategia” sembrerà funzionare: durante una lezione di musica tra insegnante ed allieva si creerà un momento di grande intimità tanto che tra i due si arriverà molto vicini al bacio. All’ultimo momento, però, Rosalie si tirerà indietro.

Insomma, i due sembreranno finalmente sulla buona strada per tornare insieme, ma non ci vorrà molto prima che ricomincino i battibecchi. Quando Michael cercherà di dissuadere i clienti del cafè di Rosalie dal mangiare dolci (in quanto dannosi per la loro salute), la donna giustamente si infurierà.

Basterà però un sogno per farle cambiare atteggiamento! Dopo un’esperienza onirica rivelatrice, la Engel capirà infatti che per poter conquistare definitivamente il suo amato deve diventare una persona migliore, all’insegna di virtù ed onestà.

Riuscirà nel proprio intento? Per ora possiamo anticiparvi che i primi tentativi finiranno per rivelarsi un’arma a doppio taglio… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

