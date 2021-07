Momenti ad altissima tensione sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochissimo, infatti, la sete di vendetta di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) finirà per mettere in pericolo la vita della persona più importante per la dark lady. E a questo punto quest’ultima dovrà prendere una decisione…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane avvelena Selina per ricattare Christoph

Non c’è nulla che Ariane non è disposta a fare pur di colpire Christoph Saalfeld (Dieter Bach). E poco importa se poi di mezzo ci vanno degli innocenti! Dopo aver ucciso il suo stesso ex marito Karl (Stephan Schäfer) e aver tentato di fare saltare in aria il Fürstenhof, la Kalenberg ha infatti recentemente dimostrato ancora una volta di essere assolutamente priva di scrupoli…

Capendo che il vero punto debole di Christoph sono i sentimenti che l’uomo prova per Selina von Thalheim (Katja Rosin), Ariane ha ordito un perfido piano: somministrare all’amica un potente veleno, per poi “vendere” a Saalfeld l’antidoto in cambio delle sue quote del Fürstenhof.

Ignara del terribile pericolo che sta correndo, la povera Selina ha così lentamente iniziato ad assumere una sostanza tossica mescolata nella sua cipria dalla Kalenberg, presentando presto i primi sintomi. Il peggio, però, arriverà tra qualche tempo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane trova Selina in fin di vita

Spinta da Maja (Christina Arends) e Christoph – sempre più preoccupati per la sua salute – la von Thalheim si rivolgerà a Michael (Erich Altenkopf) per un controllo. Non potendo riscontrare nulla di anomalo nella paziente, però, il medico finirà solo per prescriverle un ricostituente e raccomandarle di trascorrere più tempo all’aria aperta. Un consiglio che rischierà di costarle la vita!

Ascoltando le parole del medico, Selina deciderà infatti di fare un’escursione a cavallo fino al lago. Peccato che, poco tempo dopo, l’animale tornerà al Fürstenhof da solo! Che cosa sarà accaduto alla povera von Thalheim?

Ebbene, per Ariane ed Erik (Sven Waasner) non sarà difficile intuirlo: la donna ha avuto un collasso a causa dell’enorme quantità di veleno che il suo corpo ha inconsciamente assorbito. Preoccupati, i due complici si metteranno dunque alla ricerca di Selina, che troveranno poco dopo a terra e ormai in fin di vita.

E a quel punto Ariane si troverà di fronte ad una scelta: salvare la sua migliore amica somministrandole l’antidoto oppure sacrificarla per poter portare avanti la sua vendetta contro Christoph? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

