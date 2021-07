Per quasi tutti è stato chiaro fin da subito che Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle (Deborah Müller) fossero destinati ad essere una coppia… per tutti ma non per i diretti interessati! Dopo mesi di tira e molla, però, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore finalmente la situazione si smuoverà… Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert geloso di Cornelia e Michael

Sono ormai trascorsi parecchi mesi dalla dolorosa fine del suo matrimonio con Eva (Uta Kargel), partita per una destinazione ignota insieme al loro figlioletto Emilio. Se il dolore per la perdita della moglie è sempre vivo, da allora Robert (Lorenzo Patané) è pian piano riuscito a ritrovare la serenità, anche in campo affettivo.

Benché finita male, la storia con Vanessa (Jeannine Gaspár) ha infatti aiutato l’uomo a guardare avanti e riprendersi la propria vita. Quando però Saalfeld si è reso conto che la sua amante voleva qualcosa di più, ha capito di non essere pronto per una relazione. Lo stesso destino è toccato a Cornelia, quando quest’ultima ha confessato all’amico i propri sentimenti. Il tempo, però, può cambiare tutto…

Rassegnata a non avere speranze con il suo amato, la Holle gli è comunque rimasta vicina, coltivando un’amicizia che dura ormai da decenni. A sua insaputa, però, questa vicinanza sta provocando dei cambiamenti in Robert…

Il risultato? Quando Michael (Erich Altenkopf) dimostrerà interesse per Cornelia, Saalfeld non potrà evitare di esserne infastidito!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert capisce di amare Cornelia

Sarà questo il primo segnare del fatto che i sentimenti dell’uomo nei confronti di Cornelia stanno cambiando. Il momento della svolta, però, avverrà solo alcuni giorni dopo: nella speranza di aiutare André (Joachim Lätsch) a recuperare la memoria, Robert cercherà dei vecchi album fotografici, finendo per trovare una vecchia videocassetta…

Sarà così che l’uomo avrà modo di rivivere dei momenti della propria gioventù, trascorsa in gran parte proprio insieme alla Holle. E sarà riguardando quei vecchi filmati che Robert capirà finalmente di amare Cornelia!

Sopraffatto dai propri sentimenti, l’uomo deciderà inizialmente di tenere per sé la cosa e cercherà la vicinanza di Vanessa, anche se solo come amici. Peccato che Cornelia – vedendo i due insieme – si convincerà che ci sia un ritorno di fiamma…

Il risultato? Decisa a distrarsi dalle proprie pene d’amore, la Holle accetterà di andare ad un appuntamento con un altro uomo. Per lei e Robert sarà davvero troppo tardi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

