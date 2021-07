A volte in amore il tempismo è tutto. Lo sa bene Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si renderà conto di averci messo troppo tempo a capire di amare Cornelia Holle (Deborah Müller)… Ecco dunque accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dal 25 al 31 luglio 2021

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert si innamora di Cornelia

Si conoscono fin da quando erano bambini e si sono anche scambiati il loro primo bacio. Il legame tra Robert e Cornelia ha radici profonde e non si è allentato nemmeno dopo anni di lontananza. Quando è improvvisamente ricomparsa al Fürstenhof, infatti, la Holle non ci ha messo molto prima di innamorarsi (di nuovo) del suo amore di gioventù. Lo stesso però non si può dire di lui…

Ancora a pezzi per via della fine del suo matrimonio con Eva (Uta Kargel), Robert si è infatti a lungo chiuso alla possibilità di intrecciare una relazione seria con un’altra donna. E così, quando Cornelia gli ha dichiarato i propri sentimenti, Robert le ha detto chiaramente di non ricambiarla.

Da allora è passato parecchio tempo, ma non per quello la Holle è riuscita a dimenticare il suo grande amore. La vera novità è che – all’insaputa della donna – i sentimenti di Saalfeld nel frattempo sono cambiati, tanto che presto l’albergatore capirà di essersi innamorato.

Ancora una volta, però, commetterà un errore dietro l’altro…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelia respinge Robert

Invece che correre dalla sua amata a dichiararsi, infatti, Robert penserà bene di cercherà il sostegno della sua ex Vanessa (Jeannine Gaspár). E così, quando Cornelia li vedrà insieme, si convincerà che l’uomo abbia ricominciato a frequentare la sua ex amante.

Con il cuore a pezzi, la Holle accetterà dunque di uscire insieme a Max (Stephan Hartmann), che senza saperlo è stato incaricato da Rosalie (Natalie Alison) di “sollevarle il morale”. E il caso vorrà che Robert li veda in atteggiamenti a dir poco equivoci.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Il risultato? A quel punto sarà Saalfeld a convincersi che la sua amata si stia consolando con un altro uomo, ma sarà poi il diretto interessato a chiarire l’equivoco. Max spiegherà infatti chiaramente a Robert non solo che tra lui e Cornelia non c’è niente, ma anche che quest’ultima è ancora chiaramente innamorata di lui.

A quel punto Robert prenderà il coraggio a due mani e aprirà il suo cuore a Cornelia, confessandole i propri sentimenti. È il momento del lieto fine? Tutt’altro! Con grande sgomento dell’albergatore, infatti, non solo la donna non si getterà tra le sue braccia… ma lo respingerà accusandolo di non avere intenzioni serie!

Riuscirà Robert a riconquistare la fiducia e l’amore di Cornelia? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.