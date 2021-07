Per settimane è stato cieco, ma quando finalmente aprirà gli occhi, non potrà più nascondere i propri sentimenti. Stiamo parlando di Florian Vogt (Arne Löber), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore capirà finalmente di amare Maja von Thalheim (Christina Arends). Una realizzazione che lo porterà a compiere un gesto impulsivo… Ecco infatti cosa dunque accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Florian si innamora di Maja

Il loro (non così magico) incontro risale ormai a parecchie settimane fa e da allora tutto è cambiato. Dopo lo scontro iniziale, Maja e Florian si sono infatti riscoperti molto più simili di quanto avrebbero mai immaginato, finendo per avvicinarsi sempre più ogni giorno che passa.

E così nell’arco di poco tempo non solo i due sono diventati amici… ma si sono pure innamorati! La prima ad aprire gli occhi sui propri reali sentimenti è stata la von Thalheim, che però non è fino ad ora riuscita a esprimere nel modo giusto ciò che prova. Tra non molto, però, anche il giovane Vogt capirà di essere stato cieco…

Grazie ad un romantico incontro presso il loro “albero magico”, Florian si renderà infatti improvvisamente conto di essersi innamorato di Maja. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja viene contattata dall’ex fidanzato

Deciso a conquistare il cuore della sua amata, il giovane guardacaccia darà appuntamento a quest’ultima in birreria. Quella che doveva essere una romantica serata, però, partirà subito nel modo sbagliato…

Quando Florian passerà a prendere Maja, infatti, quest’ultima gli spiegherà di non sentirsela di uscire. Il motivo? Il suo ex fidanzato – da lei lasciato il giorno delle nozze dopo aver scoperto di essere stata tradita – le ha inviato un mazzo di fiori ed un anello nella speranza di riconquistarla!

Benché ormai innamorata di Vogt, quel regalo inatteso farà infatti riaffiorare nel cuore della ragazza tutto il dolore provato nello scoprire di essere stata così vilmente ingannata dal futuro marito e dalla propria migliore amica, al punto da farle perdere la voglia di uscire con Florian. E, inutile dirlo, quest’ultimo non la prenderà bene…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Florian aggredisce l’ex fidanzato di Maja

Inizialmente deluso e amareggiato per il fallimento del suo appuntamento, alla fine Vogt deciderà di fare un passo verso la sua amata e alla fine i due protagonisti trascorreranno una piacevole serata insieme. L’atmosfera, però, verrà ancora una volta rovinata da un’ombra del passato…

Mentre si troveranno insieme, infatti, arriverà una telefonata dell’ex di Maja… e a quel punto Florian non ci vedrà più! Fuori di sé, strapperà di mano il telefono alla ragazza e aggredirà verbalmente l’uomo intimandogli di non farsi mai più sentire… e sostenendo di essere il nuovo fidanzato della von Thalheim!

Inutile dire che quest’ultima rimarrà sconcertata dal comportamento dell’amico e lui stesso – non appena tornato in sé – temerà di aver per sempre rovinato i rapporti con la donna che ama. Ma sarà davvero così? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

