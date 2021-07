L’abbiamo conosciuta come una combattente, ma per una volta Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) si lascerà bloccare dalla paura. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, la giovane nipote di Alfons (Sepp Schauer) verrà infatti sopraffatta da una situazione da incubo. E a quel punto Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) non potrà più starsene a guardare…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa ha un problema al ginocchio

Entrata in scena come una ragazza forte e determinata, Vanessa ha con il tempo dimostrato di avere una grande fragilità. L’amore impossibile per Robert ha infatti messo a nudo la sensibilità della ragazza, che non è mai davvero riuscita a dimenticare la sua tormentata storia con l’albergatore.

Buttatasi sul lavoro di concierge e schermitrice nella speranza di distrarsi, la Sonnbichler ha però ricevuto un altro durissimo colpo: un grave problema al menisco rischia di compromettere per sempre la sua carriera di atleta!

Nel tentativo di risolvere la questione senza sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, la ragazza ha provato una terapia non invasiva. Purtroppo, però, i risultati non saranno quelli sperati…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert convince Vanessa ad operarsi

Tra qualche giorno, Vanessa riceverà infatti una terribile notizia: la terapia non ha funzionato e ora l’operazione è l’unica chance che le resta. E non è finita qui! Pochi istanti prima di ricevere questa terribile diagnosi, la ragazza scoprirà anche che Robert e Cornelia (Deborah Müller) sono diventati una coppia. E a quel punto le crollerà il mondo addosso…

Ormai a pezzi da ogni punti di vista, la Sonnbichler non se la sentirà di affrontare anche un rischioso intervento chirurgico che – se non riuscisse perfettamente – comprometterebbe per sempre il suo futuro nella scherma. Ignorare il problema, però, non sarà certo una soluzione…

Col passare del tempo, infatti, i dolori al ginocchio aumenteranno a tal punto che la ragazza dovrà venire soccorsa da Amelie (Julia Gruber) e Robert. Preoccupato per le condizioni dell’ex amante, quest’ultimo deciderà di sfruttare il suo ascendente su di lei per strapparle una promessa: se Saalfeld riuscirà a trovare un luminare della chirurgia ortopedica disposta ad operarla, la Sonnbichler acconsentirà all’intervento.

Ebbene, effettivamente l'albergatore manterrà la parola e riuscirà a convincere una specialista di fama internazionale – una certa Olga Petrova (Anna Soibert) – a farsi carico dell'intervento. Ciò che l'uomo ignora, però, è che la chirurga nasconde un oscuro segreto…

