Sarà un periodo da incubo per Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la giovane nipote di Alfons (Sepp Schauer) riceverá infatti due notizie che le faranno crollare il mondo addosso…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4.

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa ha problemi fisici

Sono passati dei mesi dalla fine della relazione di Vanessa con Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). Il dolore per quell’amore finito, però, non se ne è mai andato del tutto. Innamoratasi perdutamente dell’albergatore, la giovane Sonnbichler ha infatti a lungo sperato che lui potesse un giorno ricambiare i suoi sentimenti. Purtroppo, però, così non è stato…

Capendo che continuare una relazione senza futuro le causerebbe solo ulteriori sofferenze, alcuni mesi fa la ragazza ha alla fine preso la difficile decisione di troncare i rapporti con il suo amato. Da allora i due si sono tenuti a distanza e Vanessa ha provato a concentrarsi sul lavoro. Anche in questo campo, però, sono presto iniziati i problemi!

Come sappiamo, la Sonnbichler ha infatti scoperto di avere dei gravi problemi ad un ginocchio che potrebbero determinare la fine della sua carriera di schermitrice. Decisa a lottare con tutte le sue forze per salvare il proprio futuro da atleta, la ragazza ha così intrapreso un percorso di terapia. Basterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa che Robert e Cornelia stanno insieme

Sarà in questa già difficile situazione che arriverà una notizia inaspettata come un fulmine a ciel sereno: Robert e Cornelia (Deborah Müller) sono diventati una coppia! Come sappiamo, dopo un lunghissimo tira e molla Saalfeld capirà infatti di amare la sua amica d’infanzia, iniziando una relazione con lei.

Inutile dire che per Vanessa si tratterà di un durissimo colpo: benché felice per l’amica, vederla tra le braccia dell’uomo che ha lei stessa tanto amato non sarà facile da sopportare. E, purtroppo per lei, non sarà questa l’unica brutta notizia…

Poco dopo, infatti, la Sonnbichler verrà informata del fatto che la terapia al ginocchio non ha funzionato. A questo punto solo un intervento chirurgico potrebbe salvare la sua carriera, ma l’idea di operarsi atterrirà la ragazza…

Riuscirà Vanessa a superare questa terribile situazione e accetterà di sottoporsi all’intervento? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

