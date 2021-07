Ci ha messo mesi a capire ciò che a quasi tutti era più che evidente. E, quando finalmente aprirà gli occhi, per lui potrebbe essere troppo tardi. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) ammetterà infatti finalmente a se stesso di essere innamorato di Cornelia Holle (Deborah Müller). Coronare il suo sogno, però, si rivelerà più difficile del previsto…

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dal 18 al 24 luglio 2021

Ecco dunque accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert capisce di amare Cornelia

Sono cresciuti insieme e insieme hanno conosciuto il primo amore. non c’è dunque da stupirsi se – quando si sono ritrovati a distanza di decenni – tra loro è subito tornata la vecchia complicità. Peccato solo che il rapporto sia andato in un’unica direzione…

Se Cornelia ha ben presto capito di essere perdutamente innamorata di Robert, quest’ultimo non era ancora pronto ad aprire il proprio cuore ad un’altra donna dopo la fine del suo matrimonio con Eva (Uta Kargel). Alla Holle non è dunque rimasto che rassegnarsi all’idea di poter essere solo un’amica per l’uomo che ama. Una situazione che è però destinata a cambiare!

Come vi abbiamo anticipato, infatti, tra non molto Saalfeld aprirà finalmente gli occhi, capendo la vera natura dei suoi sentimenti per l’amica d’infanzia. Tra i due scoppierà dunque l’amore?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert geloso di Max e Cornelia

Ebbene, come spesso accade, il tempismo dell’uomo non sarà perfetto. Invece che correre dalla sua amata a dichiararsi, Robert cercherà infatti il sostegno di Vanessa (Jeannine Gaspár). E così, quando Cornelia vedrà i due insieme, si convincerà che tra loro ci sia un ritorno di fiamma…

Ferita e amareggiata, la Holle si sfogherà con Rosalie (Natalie Alison), che proverà a risolvere il problema a modo suo: nel tentativo di aiutare l’amica a superare le sue pene di cuore, chiederà a Max (Stephan Hartmann) di corteggiare Cornelia!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ignara del piano della Engel, quest’ultima andrà dunque insieme al giovane fitness trainer in birreria, dove riuscirà effettivamente a trascorrere una serata spensierata. Il caso però vorrà che anche Robert deciderà di andare in birreria… e arriverà nel preciso momento in cui Max darà a Cornelia un bacio sulla guancia!

Inutile dire che si tratterà di un duro colpo per Saalfeld, che si convincerà che la sua amata abbia già voltato pagina. Ma sarà davvero così? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.