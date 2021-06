Dopo tanta sofferenza, la ruota della fortuna sembra essere finalmente girata per Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár). Nella prossima stagione di Tempesta d’amore, la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) riuscirà infatti a mettersi alle spalle le sue esperienze infelici e ritroverà finalmente l’amore. Ecco chi sarà il fortunato!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa si innamora di Max e cade vittima di Georg

Vanessa Sonnbichler non si innamora facilmente, ma – quando lo fa – ci si butta anima e corpo. Non c’è dunque da meravigliarsi se la giovane fitness trainer impiegherà mesi per riuscire a dimenticare Robert (Lorenzo Patané). E, anche quando finalmente il suo cuore tornerà a battere per un uomo, sembrerà ancora volta trattarsi di quello sbagliato…

Come vi abbiamo anticipato, la ragazza finirà infatti per innamorarsi di Max Richter (Stefan Hartmann), personaggio entrato in scena da pochi giorni nelle puntate di Tempesta d’amore in onda da noi in Italia. Inizialmente, però, lui non sembrerà interessato alla Sonnbichler e rivolgerà invece le sue attenzioni a Shirin Ceylan (Merve Çakır), la migliore amica di Maja (Christina Arends).

Per Vanessa si tratterà ovviamente di un durissimo colpo, che la porterà a cadere facilmente vittima di un uomo tanto affascinante quanto senza scrupoli: Georg Fichtl (Robert Herrmanns). Approfittandosi della fragilità della ragazza, quest’ultimo riuscirà infatti a sedurla e convincerla a partecipare ad un importante torneo di scherma nonostante i suoi problemi di salute. Il motivo? L’uomo ha scommesso una somma importante sulla Sonnbichler!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vanessa e Max diventano una coppia

Ebbene, se Vanessa non sospetterà minimamente del piano criminale della sua nuova fiamma, altrettanto non si può dire di Max. Da subito insospettito dal comportamento del nuovo arrivato, il ragazzo scoprirà infatti velocemente cos’ha realmente in mente quest’ultimo e proverà a mettere in guardia la Sonnbichler. Lei, però, non gli darà retta…

Poco dopo l’inizio della sua relazione con Georg, infatti, Max le ha confessato di aver capito di essersi innamorato di lei e quindi Vanessa si convincerà che quelle di Richter siano solo calunnie dettate dalla gelosia. Fortunatamente, però, non passerà troppo tempo prima che la Sonnbichler apra gli occhi…

Messa in guardia dalle parole del suo spasimante, Vanessa si accorgerà infatti che in Georg c’è effettivamente qualcosa che non va, finendo per scoprire che Max aveva ragione! Mortificata, la Sonnbichler si precipiterà dunque da Richter scusandosi per non avergli voluto credere e implorando il suo perdono. Sarà troppo tardi?

Ebbene, la risposta è “no”. I due, infatti, non solo si riconcilieranno, ma diventeranno finalmente una coppia! Vanessa avrà dunque finalmente trovato il suo grande amore? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni sulle puntate tedesche per scoprirlo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

