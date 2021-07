È arrivato anche per i telespettatori italiani il momento di salutare Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) ed Emilio Pasamar (Josè Pastor). Nel corso della puntata 1228 di Una Vita, i due ragazzi si congederanno infatti dagli amici e parenti e lasceranno Acacias per trasferirsi in Argentina. Prima di fare questo, convoleranno però a giuste nozze…

Una Vita, trame: Cinta ed Emilio si sposano!

Le anticipazioni segnalano infatti che Cinta ed Emilio si sposeranno lo stesso giorno di Camino (Aria Bedmar) e Ildefonso Cortes (Cisco Lara). Sarà Felicia (Susana Soleto) ad organizzare il doppio sposalizio poiché temerà che la figlia, ancora innamorata di Maite (Ylenia Baglietto), possa cambiare idea all’ultimo secondo e piantare in asso l’erede del Marchese de Los Pontones.

Comunque sia, Cinta ed Emilio riusciranno a trascorrere il loro giorno nel migliore dei modi; la ragazza verrà accompagnata all’altare con amore dalla madre Bellita (Maria Gracia) e dal padre José Miguel (Manuel Bandera), mentre il Pasamar sceglierà il “nuovo” cognato Julio (Adrian Reyes) come testimone.

Tra le altre cose, si unirà ai festeggiamenti anche l’ex domestica Arantxa (Gurutze Beitia), come segno d’affetto per Cinta, la “bambina” che ha cresciuto.

Una Vita, spoiler: Cinta ed Emilio lasciano Acacias

Fatto sta che, nemmeno 24 ore dopo il matrimonio, i novelli sposi dovranno partire alla volta dell’Argentina e ciò avverrà perché Cinta dovrà cominciare quanto prima un importante tour canoro in quella Nazione.

Gli ormai coniugi Emilio e Cinta saluteranno dunque tutti quanti, circondati dall’affetto persino dei domestici. Fabiana (Inma Perez Quiros) e Marcelina (Cristina Platas), ad esempio, porteranno loro un dono. Tuttavia, almeno per ora, possiamo anticiparvi che quello dei due ragazzi non sarà un abbandono definitivo…

Una Vita, news: Emilio e Cinta torneranno in futuro!

Eh sì: per via di una storyline futura, che riguarderà in primis il personaggio di Bellita, Emilio e Cinta torneranno brevemente nel quartiere di Acacias. In attesa di ciò, i telespettatori dovranno fare particolare attenzione ad una nuova proposta lavorativa che riceverà Josè Miguel.

Nello specifico, il Dominguez Senior verrà contattato nuovamente dal regista cinematografico di sua conoscenza, che gli proporrà di partire a Hollywood per girare quattro film. Josè Miguel seguirà quindi il consiglio del figlio Julio e di Ramon (Juanma Navas) e confesserà a Bellita che intende accettare la proposta, motivo per quale le chiederà di seguirlo in America insieme alla domestica Alodia (Abril Montilla).

Inizialmente, la Del Campo sembrerà accettare tale scenario ma poi, col trascorrere dei giorni, finirà per cambiare idea…

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.