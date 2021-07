Potrà mai Genoveva Salmeron (Clara Garrido) convincere il commissario Aurelio Mendez (David Garcia) della sua innocenza nell’omicidio di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez)? Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la dark lady di Acacias darà il via ad un abile piano per scrollarsi di dosso le accuse dell’assassinio, che lei stessa ha compiuto, e penserà di deviare i sospetti sul sorvegliante Cesareo (Cesar Vea). La macchinazione darà però i risultati sperati?

Una Vita, news: Felipe vuole raggiungere “Santiago” in Brasile

Come abbiamo già riportato nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, Genoveva darà appuntamento a Marcia in un luogo appartato dei Giardini del Principe e la ucciderà pugnalandola con lo stesso coltello utilizzato dal criminale che, qualche settimana prima, aveva cercato di sbarazzarsi di Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melé).

Dato che quest’ultimo avrà lasciato Acacias, i sospetti di Mendez cadranno inevitabilmente su di lui, anche se Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), grazie ad una frase pronunciata da Liberto Mendez (Jorge Pobes), arriverà a pensare che il Becerra non avrebbe mai potuto uccidere la donna di cui era innamorato.

Nonostante questo, l’avvocato vorrà andare fino in fondo con la questione, tant’è che sarà più che mai deciso a partire in Brasile per trovare Israel e chiedergli se lui abbia davvero avuto un ruolo nella morte di Marcia. Tuttavia, Genoveva riuscirà a frenare il proposito del marito, sottolineando di non essere disposta a subire un affronto del genere perché, in tal caso, lascerebbe il quartiere e non gli farebbe mai conoscere il bambino che porta in grembo!!!!

Una Vita, trame: Mendez è convinto che sia stata Genoveva a uccidere Marcia

Comunque sia, anche se alla fine Felipe sceglierà di restare in Spagna, Genoveva dovrà affrontare pure i sospetti del commissario Mendez, che – in base a una serie di circostanze – avrà il sentore che sia stata proprio lei ad uccidere la Sampaio.

Una di queste prove verrà fornita all’investigatore proprio da Cesareo, che dirà a Mendez di aver visto una donna completamente vestita di nero, simile nelle movenze alla Salmeron, il giorno che ha ritrovato il cadavere di Marcia.

Dopo essersi confrontato con Felipe, Mendez riterrà dunque possibile che Genoveva sia l’assassina di Marcia, ma al tempo stesso penserà che Santiago sia stato il suo complice nell’assassinio di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Insomma, a detta del commissario, la Salmeron sarà responsabile di due omicidi. In ogni caso, la cattivona ci metterà lo zampino anche in questa occasione…

Una Vita, spoiler: Cesareo arrestato per l’omicidio di Marcia

Eh sì: grazie ad una pista che le darà la nuova domestica Laura Alonso (Agnes Llobet), Genoveva ricorderà a Mendez che nel luogo in cui è stata ritrovata Marcia sono solite incontrarsi le coppiette per dare sfogo alle proprie passioni. Dando sfoggio alla sua solita faccia tosta, la Salmeron ipotizzerà quindi che Cesareo avesse una relazione con la Sampaio, insinuando che possa essere lui l’assassino che tanto cerca.

L’ipotesi è ovviamente errata, eppure prenderà sempre più forma quando Mendez, durante un’ispezione, troverà in casa di Cesareo una catenina che apparteneva a Marcia, ossia la stessa che Israel poco prima di fuggire gli aveva chiesto di riconsegnare alla ragazza. A quel punto, Mendez si troverà costretto a procedere con l’arresto del sorvegliante… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

