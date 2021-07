Tra qualche settimana, nelle puntate italiane di Una Vita, i telespettatori di Canale 5 faranno la conoscenza dell’imprenditore Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez). Fin dalla sua prima apparizione, l’uomo cercherà di avvicinarsi a Felicia Pasamar (Susana Soleto), che conosce da quando era un bambino, ma i suoi atteggiamenti inizieranno ad essere a dir poco strani. Scopriamo insieme per quale ragione…

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: GENOVEVA contro FELIPE, inizia la guerra!

Una Vita, news: Marcos vuole trasferirsi ad Acacias

Le anticipazioni indicano che, almeno nei primi tempi, Marcos si comporterà in maniera gentile e cordiale con Felicia. Quest’ultima sarà dunque felice di avere al suo fianco il vecchio amico, tant’è che si rallegrerà appena lui le comunicherà che intende trovare un appartamento ad Acacias dove trasferirsi.

Tuttavia, col trascorrere delle giornate, il Bacigalupe si mostrerà sempre più “ossessivo” nei confronti della Pasamar, sopratutto quando arriverà a chiedere alla pettegola Susana (Amparo Fernandez) quali siano le sue abitudini.

A quel punto, Felicia affronterà Marcos e gli chiederà se è arrivato nel quartiere soltanto con l’intento di avvicinarsi a lei. Bacigalupe negherà fortemente l’accusa e si risentirà per quelle parole, tanto che, per alcuni giorni, non si farà vedere al Nuovo Secolo XX. La situazione sarà però destinata a cambiare appena giungerà nella cittadina Anabel (Olga Haenke), la sua unica figlia.

Una Vita, trame: Felicia riceve una lettera da una vecchia amica

Vi anticipiamo infatti che Felicia si sentirà estremamente in colpa per come avrà trattato Marcos e, pur ribadendo che nella sua vita non c’è spazio per una relazione amorosa, accetterà di andare con lui a cena e a teatro in diverse occasioni.

Da un lato Bacigalupe sembrerà rassegnarsi all’idea che l’unico scopo della Pasamar sia quello di attendere l’arrivo dei nipoti dai figli Camino (Aria Bedmar) e Emilio (Josè Pastor), dall’altro la faccenda avrà dei nuovi risvolti quando la ristoratrice riceverà una lettera da una vecchia amica che proviene dal suo paese natale.

Visto che Felicia non riuscirà a leggere immediatamente la missiva per via della mole di lavoro legata al ristorante, Marcos farà dunque una mossa decisamente strana: approfittando di una distrazione della Pasamar, l’uomo prenderà infatti la lettera e la farà sparire. Ma per quale motivo?

Una Vita, spoiler: Marcos nasconde qualcosa?

In ogni caso, vi sveliamo che lo stratagemma messo in atto da Marcos si rivelerà del tutto inutile: Felicia contatterà via telefono l’amica, che le spiegherà che proprio il Bacigalupe, qualche settimana prima, era tornato in paese per chiedere delle informazioni su dove si fosse trasferita. Neanche a dirlo, ciò allarmerà la Pasamar, che chiederà immediatamente spiegazioni al diretto interessato.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Che cosa risponderà dunque Marcos? Non gli resterà altra scelta se non quella di rivelarle che voleva rintracciarla per capire se esistesse per loro una possibilità di stare insieme. L’uomo d’affari dirà comunque a Felicia di aver compreso che tra loro può esserci soltanto un’amicizia e le chiederà scusa per come si è comportato. Ma Bacigalupe sarà davvero sincero? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.