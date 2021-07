Appena perderà il bambino che aspetta, Genoveva Salmeron (Clara Garrido) verrà mossa da un unico obiettivo: screditare per sempre la figura del marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Proprio per questo, nelle prossime settimane di programmazione di Una Vita, la dark lady studierà un abile piano con l’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) e la domestica Laura Alonso (Agnes Llobet). Scopriamo insieme di cosa si tratta…

Una Vita, news: Genoveva perde il bambino

Le anticipazioni indicano che tutto partirà nel momento in cui, grazie ad una testimonianza, Laura farà sapere al commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) che il coltello con cui è stata uccisa Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) era entrato in possesso di Genoveva al termine di uno scontro piuttosto acceso con Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melé). A quel punto, l’inquirente disporrà subito l’immediato arresto della Salmeron, che però riuscirà ad uscire di prigione in tempi brevi grazie ai loschi traffici di Velasco (il quale sarà assunto come suo difensore).

Un successivo diverbio con Felipe sarà quindi fatale per Genoveva e il bambino che aspetta: se ci avete letto in precedenza, sapete già che la dark lady cadrà rovinosamente a terra a causa di un’involontaria spinta dell’Alvarez Hermoso. Nonostante i tempestivi soccorsi, il medico non riuscirà a fare nulla per evitare che la donna abortisca. Da quell’istante, la Salmeron giurerà vendetta ai danni del marito e coinvolgerà anche Laura…

Una Vita, spoiler: Felipe è andato davvero a letto con Laura?

Eh sì: da un lato la Alonso si troverà costretta a eseguire ogni ordine di Genoveva poiché quest’ultima minaccerà di rivelare oscuri segreti del suo passato, dall’altro Felipe si sentirà in colpa all’idea di aver provocato un aborto alla consorte.

Distrutto al pensiero di aver perso l’ennesimo figlio, l’Alvarez Hermoso ripenserà a tutte le volte che è stato sul punto di diventare padre al fianco della defunta moglie Celia (Ines Aldea) e, in diverse circostanze, berrà più del dovuto. In una di queste sere, sarà così Laura a prestargli soccorso.

In pratica, la domestica ritroverà il signore nei pressi dell’ingresso dei Giardini del Principe e lo riaccompagnerà a casa. Il mattino successivo, l’Alvarez Hermoso si ritroverà a letto, in biancheria intima, al fianco di Laura, ma non avrà alcun ricordo di quello che è successo. L’avvocato scapperà dalla camera, intenzionato ad evitare ogni tipo di chiarimento con l’inserviente, ma alla fine sarà Laura ad affrontarlo…

Una Vita, trame: Laura accusa Felipe di averla violentata!!!

In un primo istante, Laura parlerà infatti a Felipe della notte che hanno trascorso insieme in maniera piuttosto romantica ma, appena rincaserà Genoveva (di ritorno dall’ospedale), cambierà radicalmente versione e svelerà alla signora che il marito ha abusato di lei!!!

La Salmeron si mostrerà quindi sdegnata e comunicherà all’Alvarez Hermoso che il loro matrimonio è finito e, come se non bastasse, svelerà a Carmen (Maria Blanco), Susana (Amparo Fernandez) e Rosina (Sandra Marchena) che il consorte l’ha tradita proprio negli istanti in cui lei perdeva il loro bambino.

Tuttavia il colpo di scena, in questo caso prevedibile, non tarderà ad arrivare: quello stesso pomeriggio, Genoveva incontrerà segretamente Laura e le darà un assegno come ricompensa per tutto ciò che ha fatto per lei. Sarà dunque chiaro che Felipe non ha affatto trascorso la notte con la Alonso!

Insomma, il falso tradimento sarà solo il primo tassello della vendetta che la Salmeron intende muovergli… ma Laura reggerà di fronte a tutta questa tensione? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

