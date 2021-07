Non sarà facile per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) difendersi dalle astute rappresaglie della cattivissima moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la donna avvierà infatti un piano per screditare per sempre la figura del marito, colpevole di avere sempre preferito la defunta Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) a lei. Come facilmente prevedibile, la situazione si farà presto incandescente…

Una Vita, news: Genoveva inizia la sua vendetta contro Felipe

Come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, tutto partirà quando Genoveva perderà il bambino che aspetta; ciò avverrà, neanche a dirlo, in seguito ad un’acceso scontro con Felipe, dove l’uomo finirà per spingerla inavvertitamente mentre – per via delle indagini svolte dal commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) – la starà accusando della morte di Marcia.

A questo punto, le anticipazioni segnalano che, una volta che si riprenderà dall’aborto, la Salmeron giurerà vendetta nei riguardi dell’Alvarez Hermoso e vorrà avere al suo fianco in questa battaglia il losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro).

Tuttavia, la dark lady potrà contare anche su un’altra complice, ossia la domestica Laura Alonso (Agnes Llobet), che accetterà di aiutarla poiché avrà paura che la Salmeron possa portare alla luce un suo oscuro segreto. Non a caso, l’inserviente farà credere a Felipe – ubriaco – di aver trascorso una notte con lui. Da un lato l’avvocato non avrà alcun ricordo della serata, dall’altro Laura si atterrà al piano pensato con Genoveva ed accuserà l’uomo di aver abusato di lei!

Una Vita, trame: Genoveva manda a Felipe alcune lettere in nome di Marcia

E così, mentre si preoccuperà di far sapere alle vicine del tradimento del marito, Genoveva porrà in continuazione l’accento sugli atteggiamenti aggressivi di Felipe e lascerà intendere a Susana (Amparo Fernandez) e Rosina (Sandra Marchena) che, se non fosse stato per uno scatto d’ira dell’uomo, lei non avrebbe mai perso il bambino che aveva in grembo. Comunque sia, le macchinazioni della donna non si fermeranno qui…

Vi anticipiamo che Genoveva si preoccuperà di imitare minuziosamente la grafia di Marcia e manderà a Felipe alcune missive, nelle quali la brasiliana l’accuserà dall’aldilà di non aver fatto nulla per metterla al sicuro. Ovviamente, il legale capirà subito che c’è l’odiata consorte dietro a tutto quanto, dato che lo avrà minacciato apertamente soltanto il giorno prima, e si preparerà nuovamente ad affrontarla…

Una Vita, spoiler: Felipe sul punto di strangolare Genoveva…

In questo caso, la tensione non tarderà ad arrivare: appena negherà tutto quanto, Felipe perderà la pazienza e si avventerà al collo di Genoveva, dando l’impressione di volerla strangolare. Alla fine, l’Alvarez Hermoso non si lascerà prendere dall’ira e mollerà la presa, ma subito dopo tenterà di rendere partecipi Liberto (Jorge Pobes) e Ramon (Juanma Navas) delle ultime mosse della moglie, parlando loro apertamente delle lettere che ha scritto fingendo di essere Marcia.

Tali parole però non troveranno conferma, dato che Felipe non potrà mostrare le missive ai due uomini poiché saranno misteriosamente scomparse!

Insomma, sarà chiaro che Genoveva vuole fare passare il marito come pazzo. Forte di quest’idea, in un successivo dialogo la Salmeron confermerà infatti a Felipe che è stata lei a scrivere le epistole, ma al tempo stesso sottolineerà che non lui ha alcuna prova per dimostrarlo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.