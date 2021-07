Mai sottovalutare una dark lady ferita, sopratutto se si tratta di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). È questa l’imprudenza che sembrerà commettere Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. Tra i due coniugi comincerà infatti ad innescarsi una crudele vendetta che terrà i telespettatori col fiato sospeso…

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2021

Una Vita, news: Genoveva perde il bambino e vuole vendicarsi di Felipe

Le anticipazioni indicano che tutto partirà nel momento in cui Genoveva verrà arrestata con l’accusa di avere ucciso Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Grazie alla difesa del losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro), la donna riuscirà ad uscire piuttosto in fretta di prigione, cosa che farà andare in escandescenze Felipe, ormai certo della sua colpevolezza in base alla testimonianza che avrà dato la domestica Laura Alonso (Agnes Llobet).

Quest’ultima confesserà infatti al commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) che la Salmeron era entrata in possesso del coltello con cui è stata uccisa la Sampaio in seguito ad uno scontro con Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè).

Appena rimetterà piede ad Acacias, Genoveva si renderà quindi protagonista di una discussione con l’Alvarez Hermoso, che finirà inavvertitamente per spingerla. A quel punto la donna, una volta che perderà i sensi, verrà immediatamente trasportata in ospedale, ma il medico che l’avrà in cura non potrà fare nulla per evitarle l’aborto. La cattivona perderà così il figlio, unica “arma” che aveva per continuare a legare a sé Felipe in un matrimonio infelice…

Una Vita, trame: Felipe a letto con Laura, ma non è come sembra!

Tutto questo a che cosa porterà? Se ci avete letto in precedenza, sapete già che Genoveva giurerà di vendicarsi di Felipe per tutto il male che, a suo dire, le avrà fatto e coinvolgerà nella battaglia anche Velasco e Laura (la quale si troverà costretta ad obbedirle per evitare che venga portato alla luce un suo oscuro segreto). In una determinata giornata, la domestica presterà così soccorso all’Alvarez Hermoso, ubriaco per via dell’abuso di alcool, e gli farà credere di aver passato la notte in sua compagnia.

Seguendo alla lettera gli ordini che le avrà dato la Salmeron, la Alonso accuserà dunque Felipe di averla violentata. Negli stessi momenti, Genoveva renderà invece partecipe le vicine del tradimento del suo sposo, con il fine di screditare nuovamente la sua figura. Comunque sia, nonostante tutte queste macchinazioni, la dark lady dovrà occuparsi anche di un’altra faccenda…

Una Vita, spoiler: Genoveva minaccia Felipe

Eh sì: anche se sarà stata rilasciata, Genoveva non sarà stata ancora prosciolta dall’accusa di avere ucciso Marcia, motivo per cui dovrà ingegnarsi con Velasco per trovare una strategia difensiva da attuare quando avrà luogo il processo. Con i suoi soliti modi di fare, la Salmeron farà dunque presente all’avvocato che, qualora fosse necessario, devono munirsi di un capro espiatorio a cui addossare l’eventuale colpa della morte della Sampaio.

Ma su chi ricadrà la scelta? Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che Genoveva non perderà tempo e si recherà a casa di Felipe. Come facilmente prevedibile, la situazione si farà subito tesa e la Salmeron giurerà al marito che riuscirà a fargliela pagare per come l’ha umiliata con tutti i residenti di Acacias!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Insomma, da questo momento in poi Genoveva non si preoccuperà di fingere e mostrerà all’Alvarez Hermoso il suo vero volto. E così inizierà una “guerra” tra i due senza esclusione di colpi di scena… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.