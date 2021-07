Sono puntate shock quelle di Una vita in onda in questi giorni su Canale 5: Genoveva Salmeron, la cattivissima antagonista della soap, si è stancata di avere sempre tra i piedi Marcia Sampaio e la uccide a sangue freddo, dando luogo a un’escalation di tensione!

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di domenica 18 luglio 2021

E così la telenovela deve rinunciare anche alla dolce eroina romantica degli ultimi tempi, che, da quando è in scena, una vera felicità non l’ha mai conquistata: proprio quando la Sampaio sembrava poter realizzare il sogno di sposare il suo Felipe, l’arrivo ad Acacias ha vanificato tutto. E da quel momento in poi, le cose per Marcia sono andate sempre peggio… fino alla morte per assassinio a cui assistiamo negli attuali episodi!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Cosa accadrà adesso? Si metterà in moto un meccanismo che tra qualche tempo porterà all’arresto di Genoveva, ma non sarà questo l’avvenimento che metterà fuori gioco la dark lady di Acacias 38. È vero che a un certo punto Felipe avrà un quadro molto chiaro della persona che ha accanto (già se ne sta facendo un’idea in questo periodo), ma i cultori della vendetta televisiva hanno molto da aspettare!

Tra alti e bassi, il ruolo interpretato da Clara Garrido resisterà infatti sino alla fine di Una vita e sarà solo allora che Genoveva passerà a miglior vita. Non è un mistero che le vicende di Acacias in Spagna sono terminate già da qualche mese, ma per fortuna in Italia c’era una distanza temporale molto ampia rispetto alla messa in onda iberica e questo fa sì che il finale per noi sia ancora molto lontano.

Un finale che, comunque, prima o poi ci sarà anche per i telespettatori del Belpaese: per l’occasione vedremo Genoveva morire per mano di una figlia che uscirà dal cappello a cilindro della narrazione solo nell’ultimissima fase della storia. E se la domanda è “Felipe perdonerà Genoveva prima di morire”, chi segue le nostre anticipazioni sa già che la risposta… è no!

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.