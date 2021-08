Fino a quando lo psicopatico Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) riuscirà a nascondere a tutti quanti di aver organizzato il machiavellico piano che ha portato alla morte di Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran), la madre di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ)? Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, il cerchio sembrerà stringersi attorno al fratello di Adalet (Nihan Büyükağaç), ma niente sarà come sembra…

Brave and Beautiful, news: Riza “salva” la vita a Cesur

Le anticipazioni segnalano che la complicata storyline comincerà nel momento in cui Adalet deciderà di costituirsi per gli omicidi di Hasan (Ali Pinar) e del direttore dell’orfanotrofio in cui è cresciuta, compiuti entrambi nello stesso giorno trent’anni prima. A quel punto, cadranno tutti i capi di imputazione contro Riza, che tornerà finalmente libero.

Ovviamente, l’uomo non avrà rinunciato alla sua personale vendetta contro Tahsin Korludağ (Tamer Levent), tant’è che farà il possibile per avvicinarsi a Cesur, anche grazie all’aiuto del suo complice segreto Salih (Okday Korunan)…

Riza non farà quindi fatica a farsi ospitare da un Cesur convinto che possa dargli delle informazioni utili sulle morti dei genitori e dei suoi nonni, ma poi sembrerà intenzionato ad andarsene quando si renderà conto del fatto che il nostro protagonista l’ha fatto seguire dal fidato Kemal (Fırat Altunmeşe). Proprio mentre starà andando via, un misterioso uomo sparerà però contro Cesur e Riza, facendo da scudo col suo corpo, gli salverà la vita, conquistandosi così la sua fiducia incondizionata.

Brave and Beautiful, trame: un mendicante accusa Riza della morte di Fügen

Occhio dunque ai passaggi successivi della storia: qualche giorno dopo, un mendicante si metterà infatti in contatto telefonico con Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), che sarà ormai ritornata a vivere nella villa del padre Tahsin poiché intenzionata a divorziare da Cesur. Fatto sta che l’uomo chiederà alla Korludağ di recarsi da sola e con una somma di denaro in un luogo isolato della cittadina se vuole sapere chi ha davvero ucciso Fügen.

In tal senso, c’è da dire che Sühan si atterrà scrupolosamente alle regole dettate dall’interlocutore misterioso, ma il sospettoso Cesur riuscirà ad intercettarla e la seguirà senza il suo consenso. Appena si renderà conto della presenza dell’Alemdaroğlu, il mendicante tenterà di darsi alla fuga ma non andrà molto lontano. Cesur riuscirà infatti a prenderlo e a legarlo e lo costringerà a confessare ciò che sa sulla morte della madre. L’uomo resterà quindi attonito appena lo sconosciuto gli dirà che la trappola mortale è stata organizzata da Riza!!!

Brave and Beautiful, spoiler: Riza incastra nuovamente Tahsin

Tutto questo a quali risvolti porterà? Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: vi anticipiamo che Cesur e Sühan agiranno di comune accordo per tendere una trappola a Riza e, dopo avergli scritto un bigliettino anonimo da parte del mendicante, gli chiederanno di presentarsi in un posto. I due protagonisti saranno infatti convinti del fatto che l’uomo si presenterà qualora dovesse essere davvero l’omicida di Fügen.

Col trascorrere della narrazione, Riza dimostrerà di essere decisamente dieci passi avanti a loro: andrà infatti sul posto scortato dalla polizia, che procederà con l’arresto del mendicante. Una volta in commissariato, l’uomo dirà poi di aver accusato l’ex galeotto del crimine per ordine di Tahsin, già in precedenza sospettato per l’assassinio.

Ma dove starà la verità? Ovviamente tutto farà parte dell’ennesima macchinazione di Riza, dato che si sarà accordato col suo complice per far ripartire le indagini sulla morte di Fügen dal punto iniziale, ossia dall’accusa a Tahsin. Un piano davvero folle, dove il fratello di Adalet non avrà esitato nemmeno a farsi sparare per conquistare la benevolenza di Cesur… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.