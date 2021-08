Momenti prima drammatici e subito dopo romantici in arrivo a Brave and Beautiful, la fiction che Canale 5 propone con successo ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. È imminente infatti un colpo di testa senza precedenti del personaggio più cattivo della produzione turca…

Leggi anche: Brave and Beautiful anticipazioni: CESUR trova le prove e sequestra TASHIN!

Occhio dunque a Tahsin, che ormai è in guerra aperta con Cesur e, pur di mettere in cattiva luce il nemico, arriverà a far rapire la sua stessa figlia Suhan per poi far ricadere la colpa proprio sul nostro protagonista. Ma, come probabilmente già sapete, la ragazza sarà presto liberata da Cesur insieme a Kemal.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

A quel punto, nel giro di pochissimi episodi, Suhan avrà finalmente modo di rendersi conto degli intrighi e della cattiveria del padre e, per vendicarsi di quest’ultimo, proporrà a Cesur di sposarla!

Le nozze ci saranno davvero? Nonostante qualche insidia, il matrimonio effettivamente avverrà e, per quanto questo sposalizio serva a Cesur come parte della vendetta contro Tahsin, non si può negare che i novelli coniugi si vogliano davvero bene… tanto che faranno l’amore!

Occhio però al proseguimento della storia, perché la fiducia in Cesur da parte di Suhan potrebbe presto essere intaccata da un intervento “ad arte” messo in opera dalla solita Cahide… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.