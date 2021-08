Uno scherzo del destino colpirà André Konopka (Joachim Lätsch)! Dopo aver fatto di tutto per fingere di essere guarito dall’amnesia totale che lo ha colpito, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo recupererà davvero la memoria! E a quel punto per lui tutto cambierà…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André finge di aver ritrovato la memoria

Nella sua vita André ha commesso ogni genere di scorrettezze e, nonostante qualche miglioramento rispetto ai primi tempi, non sembra proprio voler imparare. Dopo aver perso la memoria a causa di un incidente, lo chef ha infatti prima dichiarato di voler iniziare una nuova vita all’insegna dell’onestà e, pochi giorni più tardi, ha deciso di orchestrare una truffa!

Dopo aver scoperto di quale patrimonio disponga Werner (Dirk Galuba), Konopka ha infatti ben pensato fingere di essere guarito dall’amnesia per sfruttare la gioia del fratello e convincere quest’ultimo ad aiutarlo economicamente.

Ebbene, inizialmente il piano sembrerà effettivamente funzionare, ma non ci vorrà molto prima che qualcuno si accorga che quella di André è solo una recita. E a quel punto l’uomo dovrà correre ai ripari…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André inizia a ricordare

Come vi abbiamo anticipato, Rosalie (Natalie Alison) intuirà rapidamente le vere intenzioni del coinquilino e proverà a convincere quest’ultimo a confessare tutto a Werner. Purtroppo, però, non solo André non avrà nessuna intenzione di rinunciare al suo piano, ma corromperà la Engel affinché quest’ultima tenga la bocca chiusa. Il destino, però, è spesso beffardo…

Proprio quando Werner sembrerà ormai convinto ad aiutare finanziariamente il fratello e la sua nuova compagna Leentje (Antje Mairich), accadrà infatti qualcosa di assolutamente inaspettato: André inizierà improvvisamente a ricordare!

Quei ricordi che Konopka pensava di aver perso per sempre cominceranno infatti a riaffiorare, anche se in modo frammentario. Completamente sopraffatto da quelle emozioni dimenticate, André capirà di non poter rinunciare a conoscere la propria identità.

Il problema? Per ritrovare completamente la memoria, però, dovrebbe restare al Fürstenhof e, di conseguenza, confessare a Werner il suo tentativo di truffa! Lo chef sarà disposto a rischiare tutto per i propri ricordi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

