Aveva deciso di chiudere con il proprio passato per diventare una persona migliore… ma ripetere gli errori di un tempo! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, André Konopka (Joachim Lätsch) deciderà infatti di mettere in piedi una truffa propri nei confronti di quel fratello che aveva appena ritrovato. E le conseguenze saranno davvero inaspettate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André torna al Fürstenhof senza memoria

A parecchie settimane di distanza dal suo tragico incidente al fiume, negli episodi di Tempesta d’amore in onda in questi giorni in Italia André ha appena fatto ritorno al Fürstenhof. Se i Saalfeld sono stati felicissimi di poterlo riabbracciare, però, per lui il ritorno a casa è stato decisamente poco piacevole…

La consapevolezza di non riuscire a ricordare nulla del proprio passato e, poco dopo, la scoperta di essersi macchiato di crimini orribili provocheranno infatti un vero e proprio trauma all’uomo, che ha finito per legarsi ancora di più a una donna appena conosciuta: Leentje van Straaten (Antje Mairich), sua salvatrice nonché nuova compagna.

Ebbene, con il passare del tempo non solo la situazione non migliorerà, ma finirà addirittura per peggiorare. Ormai convinto di non voler più avere nulla a che fare con il “vecchio André“, Konopka deciderà dunque di tirare una linea netta e ricominciare da capo una nuova vita.

I buoni propositi di diventare una persona migliore, però, non dureranno a lungo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André vuole truffare Werner

Tutto inizierà quando Leentje rivelerà di voler condividere con il compagno un sogno che coltiva fin da bambina: aprire un ristorante tutto suo alle isole Mauritius! Ebbene, André sarà entusiasta all’idea di buttarsi in questa avventura con la sua amata, al punto da essere pronto a commettere un crimine pur di realizzare il progetto.

Ben consapevole che a entrambi manca il capitale necessario per avviare l’attività, Konopka avrà un’idea diabolica: fingere di aver recuperato la memoria e poi sfruttare la gioia di Werner (Dirk Galuba) per convincere quest’ultimo a cedergli un’ingente somma di denaro.

Ebbene, quando Leentje scoprirà le intenzioni del suo amato resterà interdetta, ma alla fine deciderà di aiutarlo a mettere in piedi quella crudele truffa: dopotutto lui sta agendo solo per amor suo! La donna inizierà dunque a raccogliere informazioni sul passato di André per poter permettere a quest’ultimo di fingere di aver recuperato la memoria.

Ebbene, effettivamente la strategia sembrerà funzionare, tanto che persino Werner si lascerà ingannare. Proprio quando Konopka sembrerà essere ormai vicino al trionfo, però, accadrà qualcosa che cambierà improvvisamente le carte in tavola… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

